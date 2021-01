Projekt rekonstrukcije imaju, a sad rade novi da bi trg dotjerali za izbore

Ispod njega velika podzemna garaža, a na površini interaktivna vodena instalacija, kafić, boćalište i veliki parkovni paviljon, dok bi prema Talovčevoj bio podignut zeleni zid od živice. A u sredini, dakako, spomenik prvom hrvatskom predsjedniku. Tako je arhitekt Nenad Fabijanić, između ostalog poznat i po nedavno otvorenom Spomeniku domovini, zamislio uređenje Trga Franje Tuđmana, jednog od najvećih zelenih površina na zapadu grada, a tu je zamisao pretočio i u idejni projekt koji je pobijedio na natječaju koji je raspisao Grad Zagreb.

Oporba: To je predizborni trik

No to je bilo 2013. godine, u međuvremenu je realizacija tog projekta stala, a spomenik Franji Tuđmanu na kraju je premješten, voljom gradonačelnika Milana Bandića, tik uz fontane. Neko se vrijeme razmatralo da se umjesto podzemne garaže ispod trga sagrade dva tunela, no ni ta zamisao nije dugo trajala. I tako je pitanje uređenja stajalo svih ovih godina, kao i proteklih dvadeset od kada se o njegovu uređenju priča, sve donedavno, kad je u vijeće Gradske četvrti Črnomerec od Ureda za strategijsko planiranje na stol stigao novi projektni zadatak. Radi se o ideji uređenja znatno manjeg opsega no što je dosad planirano, a radovi će se odvijati malim komunalnim akcijama četvrti. Svi prijedlozi nastali su na osnovi ankete provedene među stanovnicima četvrti, a pitalo ih se za stavove, potrebe, želje i mišljenja te o elementima uređenja koji se mogu realizirati malim komunalnim akcijama.

– Projektni zadatak na temelju anketnog istraživanja predviđa uređenje pješačkih staza, hortikulturno uređenje postojećih drvoreda, poboljšanje urbane opreme (klupe, koševi za smeće...), park za pse te proširenje dječjeg igrališta i elemenata za rekreaciju, odnosno svega što pridonosi poboljšanju sigurnosti i ugodnosti boravka u parku – kažu u Uredu. I dok sve to dobro zvuči, neki ipak misle da se radi o ubrzanom vanjskom uređenju kvarta netom prije novih lokalnih izbora i da će nakon toga izostati cjelovito uređenje koje je prijeko potrebno.

– Pohvalno je to što je Ured istražio mišljenje građana i četvrt je uvjetno prihvatila predloženi projektni zadatak, ali želimo da se radi ozbiljan projekt. Želimo znati hoće li netko to uređenje projektirati, hoće li se raspisivati novi natječaji i koliko će sve to koštati – kaže član vijeća Gradske četvrti Črnomerec Tomislav Domes iz stranke Zagreb je naš! I prije Fabijanićeva rješenja nekoliko se puta išlo u projektiranje i izdavanje dozvola, kaže HSLS-ov saborski zastupnik i stanovnik četvrti Darko Klasić, a svaki put za to bi se izdvojio i novac. Na to je Klasić upozoravao više puta kao zastupnik u Gradskoj skupštini.

– Početak cijelog niza projekata, natječaja, studija, idejnih rješenja za uređenje trga seže još od 2006. godine, a stanovnike Zagreba svi ti natječaji, studije i projekti dosad su koštali više od 1,5 milijuna kuna – rekao je Klasić na jednoj od sjednica.

Ne treba građevinska dozvola

Pitaju se sad na Črnomercu hoće li Trg Franje Tuđmana ikad dočekati temeljitu obnovu, a neki su posebno zabrinuti bili kad se u sklopu jednog od prijedloga uređenja spominjala fontana u sredini parka. Predsjednik vijeća Gradske četvrti Črnomerec Josip Jelić kaže da se to ipak ne planira.

– Ovo što ćemo sad raditi je vanjsko uređenje, s novim klupama, igralištima i ljuljačkama, ali bez fontane. No i dalje nam je u interesu temeljita rekonstrukcija – kaže Jelić. Ovo uređenje razlikuje se od Fabijanićeva projekta, kažu nam u Uredu za strategijsko planiranje, po tome što se održavaju i poboljšavaju postojeća obilježja tog prostora ne mijenjajući njegov karakter, a za to se planira izraditi projekt koji će sadržavati sve što je potrebno za njegovu realizaciju. No neće biti potrebno, dodaju, ishoditi i građevinsku dozvolu s obzirom na to da se radi o pojačanom održavanju parka.

– Fontana na sredini trga nije predviđena projektnim zadatkom jer rezultati anketnog istraživanja nisu pokazali da je građani žele u parku. U izvještaju o rezultatima istraživanja fontana se spominje kao prijedlog samo jedne građanke, a u anketi je sudjelovalo više od 300 građana – objasnili su Gradskom uredu za strategijsko planiranje