Stanovnik Strašnika: Pa nije se Žinić mogao popeti na svaki krov. Krivci su tu, žive u Petrinji

Razorni potres otkrio je da su neke od kuća koje su izgrađene tijekom poslijeratne obnove, obnovljene neadekvatno. S obzirom da se radi o od najvećih projekata hrvatske države poslije rata, sve istražuje i DORH.

- Pitali su ljude koje su firme radile, jer je u ovome nizu kod mene radila sve jedna firma. Sve su to kuće koje u rušenje idu - kazao je ekipi Potrage Tomislav Stanić iz Strašnika pa dodao da su tu odgovorni i izvođač radova i nadzornik.

- Tu su ljudi, neću o imenima pričati, sada u Petrinji radi čovjek ponovno u privredi, koji je nadgledao te naše radove, tako da su ti ljudi odgovorni. Nije odgovoran onaj gore iz politike, pa nije on na svakoj kući mogao sjediti i gledati što se radi. Oni krive Žinića, ali on je dolazio u selo tjedno dva-tri puta, pa nije se mogao popeti na svaki krov. Mislim, to su gluposti - zaključuje Stanić.

