Produljeni su radovi na pruzi između Glavnog i Zapadnog kolodvora: Neki vlakovi otkazani, možete na bus

Zbog obnove pruge HŽ-a između Glavnog i Zapadnog kolodvora, željeznički promet odvija se jednokolosiječno na dionici pruge Zagreb (Glavni kolodvor) - Savski Marof i obrnuto, javljaju u ZET-u. Uslijed jednokolosiječnog prometa smanjena je propusna moć pruge te je dio vlakova otkazan, a dio je supstituiran autobusima.

Promet se odvija uz poteškoće i dolazi do kašnjenja vlakova. Za vrijeme posebne regulacije željezničkog prometa, čiji je rok produljen do 30. studenoga, na relaciji Zagreb Glavni kolodvor - Zaprešić - Zagreb Glavni kolodvor, putnici s kartama HŽPP-a moći će se prevoziti u tramvajima i autobusima ZET-a koji voze na tom području, a putnici s kartama ZET-a u vlakovima HŽPP-a.



Više o posebnoj regulaciji prometa možete pronaći na stranicama HŽ-a. Putnicima se ispričavaju zbog kašnjenja do kojih dolazi zbog radova i mole za razumijevanje.

Inače, radovi na pruzi provode se u sklopu projekta Modernizacija dionice Kustošija Zapadni kolodvor Glavni kolodvor, vrijednog 29,2 milijuna eura osiguranih iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a nakon njegova završetka vlakovi će spomenutom dionicom voziti brzinom do 120 km/h. Radi se o dionici dugoj 3,5 kilometara, ujedno i jednoj od najprometnijih dionica u Hrvatskoj kojom na dan prođe oko 150 vlakova.

