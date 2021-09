Problemi sa zagrebačke Savice: 'Na crkvu čekamo 22 godine, a sad su nas ponovno deložirali'

Svake su nedjelje onamo išli slaviti svetu misu. Okupili bi se, pomolili te otišli svojim kućama. I tako 22 godine. No ono po čemu je euharistija koju su slavili vjernici župe blaženog Alojzija Stepinca na Trnjanskoj Savici posebna jest po tome što se slavila u školi. I to OŠ Jure Kaštelana. A nakon više od dva desetljeća ovaj dogovor o podstanarstvu više ne vrijedi zato što je stigla odluka da se spomenuta škola ruši i rekonstruira, pa su se župljani morali odseliti u skučeni pastoralni centar u Ulicu Zvonimira Rogoza.

Mjesta za crkvu više nema

Kad je župa 1999. godine osnovana, dobila je dopuštenje gradskog Ureda za odgoj i obrazovanje da se do izgradnje župne crkve nedjeljne mise mogu slaviti u predvorju škole. Župljani su molili za svoju crkvu i činilo se da ima napretka. U nekom je trenutku, točnije 2016. godine, izdana i lokacijska dozvola u dijelu parka Trnjanska Savica. No to je bilo zaustavljeno jer to, naglašavali su tamošnji stanovnici koji su prosvjedovali protiv te odluke, nije bila adekvatna lokacija za crkvu, što zbog premalog prostora, što zbog toga što “betonu nije mjesto u parku”.

– U međuvremenu se napravilo devet stambenih zgrada, a mjesta za našu crkvu još nema. U pastoralni centar stane svega pedesetak ljudi, a u kvartu ima oko 8000 vjernika. Morat ćemo uvesti više misa i zatražiti pomoć od drugih svećenika – govori velečasni Antun Vukmanić koji je u nedjelju održao posljednju misu u školi.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL 26.04.2017., Zagreb - U parku na Savici odrzana dva prosvjeda za uredjenje i protiv pokrenutog uredjenja parka. Photo: Slavko Midzor/PIXSELL

Školi i ravnatelju Krešimiru Supancu, dodaje, posebice zahvaljuju na dugotrajnoj pomoći i suradnji te “školskim ekipama koje su iz vikenda u vikend predvorje škole pretvarale u mjesto djelomično prikladno za liturgiju”. U pastoralnom će centru pak biti smješteni u poslovnom prostoru u prizemlju zgrade te će ondje imati minikapelicu i minidvoranu. Taj je objekt inače obnovljen prije desetak godina i služi za tjedna bogoslužja, župne kateheze, rad župnih vijeća i župnog ureda, ali zbog nedostatka prostora u kapeli nije prikladan za nedjeljne mise na kojima se okuplja velik broj ljudi. No sad će morati biti.

– Nadamo se samo da se nakon obnove škole nećemo morati ponovno vratiti tamo, već da ćemo imati svoju crkvu do tada – kaže župnik. A pitali smo i u Gradu namjeravaju li pronaći neku lokaciju, i ako namjeravaju, koju, te kada bi se crkva za vjernike na Savici mogla početi graditi, no odgovor do zaključenja broja nismo dobili.

Što se pak same škole tiče, prije nekoliko je dana za nju izdana građevinska dozvola. U tijeku je, naime, kako iz Grada neslužbeno doznaju roditelji učenika škole, potpisivanje ugovora za izvođača radova kao i za stručni nadzor te upravljanje projektom. Predviđeni rok za završetak radova je godinu dana.

“Od početka ove školske godine djeca će pohađati druge škole prema dogovorenom rasporedu. Da bi prijevoz djece bio što sigurniji, proširuje se autobusna stanica na istočnoj strani Ruždjakove ulice nasuprot školi radi osiguravanja dodatnih kapaciteta za autobuse koji će odavde prevoziti učenike u druge škole”, stoji u grupi roditelja učenika škole na Facebooku.

Radovi vrijedni 96 milijuna

A 28 razreda, odnosno 620 učenika, bit će rascjepkano u sedam škola. Točnije, pohađat će osnovnu školu Marina Držića, OŠ Trnjanska, Grigora Viteza, OŠ Mladost, OŠ Središće, Ive Andrića i Lovre Matačića. Za tri im je škole, u Utrinama, Središću i Sopotu, organiziran prijevoz ZET-ovim autobusima. U prosincu prošle godine, podsjetimo, roditelji učenika škole pokrenuli su i online peticiju kojom su od Grada tražili da se proces rekonstrukcije derutne škole ubrza. Potpisalo ju je više od 500 roditelja.

Bila je naočigled u lošem stanju – krov pun azbesta, popucani zidovi, narušena statika od potresa... Ove su jeseni i školske godine, prema obećanjima prošle gradske vlasti, tamošnji učenici trebali sjesti u nove školske klupe. Međutim, proces rekonstrukcije prolongiran je i stavljen na čekanje, a zapelo je, tvrdili su u Gradu, u resornom Ministarstvu koje je trebalo dati posljednju suglasnost. Tko čeka, očigledno, i dočeka pa su tako i stanovnici Savice dočekali obnovu. Projekt vrijedan 96 milijuna kuna na korak je do realizacije, a u dokumentaciji stoji da će se postojeća jednodijelna sportska dvorana zadržati, kao i jugoistočno krilo zgrade koje će se temeljito rekonstruirati, a objekt će se povrh toga nadograditi novim učioničkim krilima.