Povoljne cijene mame kupce: Dobar ulov su zimske jakne, tenisice nabavite za manje od 35 eura

"Povoljne cijene", "sniženje do 50 posto", "30 posto popusta na sve"... natpisi su ispisani bijelim slovima na crvenim podlogama koji ovih dana "vrište" na izlozima gotovo svih zagrebačkih trgovina i mame brojne kupce. Sezonsko sniženje u punom je jeku, a unatoč inflaciji, kažu prodavači, na prodaju se ne mogu požaliti. Najtraženiji su, svjedoče i kupci, sezonski komadi poput jakni i kaputa, gležnjača, a idealno je vrijeme da se po dobrim cijenama ugrabe i neki bezvremenski, primjerice košulja i traperice. Čizme, gležnjače i podstavljena obuća idealna za zimske uvjete ovih su dana tako najtraženiji artikli u Humanicu u City Centru One na Jankomiru, gdje su, govori nam voditeljica prodaje Ivana Grgec, cijene snižene od 20 do čak 60 posto.

– Iako se ne kupuje kao prijašnjih godina i ako uzmemo u obzir kako je u Hrvatskoj sve poskupjelo, nismo primijetili znatan pad prodaje, a i kupnja se sve više odvija online. Najbolje se prodaje sezonska, zimska obuća, a najviše se isplati "uloviti" bijele tenisice koje su nosive u svako doba godine – ističe I. Grgec. Počastiti se ondje, primjerice, možete gležnjačama s inovativnom "Duo-Tex" tehnologijom koja podrazumijeva pojačanu vodoodbojnost te otpornost na vjetar i hladnoću, koje su ranije stajale 99,95 eura, a sada su 79,95. Povoljna je i cijena bijelih tenisica marke Puma, koje ćete pak platiti 34,95 eura te uštedjeti 30 eura. Iako se nadaju još nižim cijenama u idućim krugovima sniženja, da su zadovoljni dosadašnjim "ulovom", potvrđuju i kupci.

– U nekim su trgovinama sniženja zaista odlična, jako sam zadovoljna jer sam napokon uspjela kupiti neke komade na koje sam dugo čekala da ih snize i sada sam ih pronašla za upola manju cijenu. Mislim da bi svi trebali sada iskoristiti priliku i kupiti neke stvari poput jakni, sakoa, košulja pa čak i ljetne komade jer se stvarno mogu naći po povoljnim cijenama – kaže Zagrepčanka Ana Baričević, koju smo zatekli u kupnji u City Centru.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Dugačka zimska parka s kapuljačom u trgovini C&A ranije je tako, primjerice, stajala 89,99 eura, a sada se njome možete počastiti za samo 39,99 eura, koliko ondje stoji i muška traper-jakna podstavljena krznom. – Jako smo zadovoljni dosadašnjom prodajom koja je u porastu u odnosu na isti period lani. Centar je, kao i naša trgovina, ovih dana i više posjećen, a uz jakne i kapute dobro se prodaju i hlače od samta, toplije veste, ali i zimski modni dodaci poput kapa i šalova – kaže Sunčica Regent, voditeljica prodaje u C&A.

Sezonska sniženja idealna su prilika i da ormare popunimo bezvremenskim komadima koji se mogu nositi svakodnevno, poput traperica koje se, primjerice, u Zari sada mogu pronaći za samo 13 eura. Na listi "must have" komada je i sako, a bio on oversize, jednobojan ili kariran, može se kombinirati s trapericama i tenisicama u stilu sportske elegancije, ali i uz haljine i suknje, ovisno o modelu. U Zari se tako nudi klasičan sako ravnog kroja s džepovima, koji je prije stajao 41,97 eura, a sada je 29,99. Jakne od umjetne kože pak ovih se dana mogu pronaći na gotovo svakom koraku, a najbolje ćete proći, uvjerili smo se, u Bershki. Za jaknu takozvanog "dad" kroja morat ćete, naime, izdvojiti samo 12,99 eura, jer je snižena više od 50 posto.

– Mislim da bi popusti mogli biti malo bolji. Kupila sam nekoliko stvari za koje sam čekala da snize cijenu, nisam se počastila ničim neplaniranim samo zbog sniženja, iako je sada idealna prilika za kupnju, primjerice, zimske opreme poput skijaških odijela. Kada si poželim kupiti neku skuplju stvar, uvijek čekam sniženja, ali obično kada mi nešto treba, onda to kupim, bez obzira na cijenu – kaže Martina Radas Đurić, koju smo također zatekli u kupnji u City Centru. Ženske skijaške hlače tako ćete u Hervisu umjesto dosadašnjih 200 eura, platiti upola manje, dok ćete za jaknu koja je donedavno stajala gotovo 180, izdvojiti 119,99 eura.