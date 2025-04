Zagrebačka policija upozorava građane da budu na oprezu zbog novog oblika prijevara

Policijska uprava zagrebačka upozorava građane na novi, uznemirujući oblik prijevare koji se pojavljuje na području grada. Nepoznati muškarac ili žena, telefonski kontaktiraju građane i predstavljaju se kao liječnici zagrebačkih bolnica. U razgovoru tvrde kako je dijete osobe s kojom razgovaraju teško stradalo u prometnoj nesreći i da mu je hitno potrebna skupa operacija, javljaju iz PUZ-a.

Prevaranti zatim traže od građana da hitno predaju novac liječnicima, i to na unaprijed dogovorenim lokacijama – uglavnom na javnim mjestima u Zagrebu. Iznosi koje traže nerijetko se penju na nekoliko tisuća eura. Policija ističe kako su do sada zabilježena četiri slučaja takvih prijevara, a žrtve su osobe starije životne dobi, u dobi od 76 do 83 godine. Istragom se sumnja da iza ovih prijevara stoje osobe iz inozemstva te da nemaju nikakve veze s liječnicima niti s bolnicama u Hrvatskoj.

Građanima se savjetuje da, zaprime li ovakav poziv, odmah prekinu razgovor i obavijeste policiju na broj 192. Također, pozivaju sve građane na dodatni oprez te naglašavaju da nikada ne predaju novac nepoznatim osobama bez prethodne provjere.