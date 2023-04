Posjetili smo najpoznatiji balkon: Susjeda je 'pothvat' godinama najavljivala, no došlo je do preokreta

Na prvi pogled sasvim obična zgrada, malo načeta zubom vremena, zagrljena kompleksom okolnih građevina i prometnica u centru grada. Ipak, već na drugi pogled Vrbanićeva 1 krije pravo "arhitektonsko čudo", kakvog se (ne)bi posramilo niti vizionarsko oko Hermana Bollea.

U dvorištu zgrade betonski balkon od nekoliko metara četvornih jednoj susjedi nije bio dovoljan pa je srušila dio zida i izgradila drvenu konstrukciju ne bi li „proširila“ balkon, postavila cvijeće, a već je ondje i uže za sušenje rublja. Fotografija tog građevinskog pothvata postala je viralna krajem tjedna te je ubrzo balkon u Vrbanićevoj među Zagrepčanima postao „popularniji“ od onog na Trgu sv. Petra, u Buckinghamskoj palači ili Bijeloj kući.

- Išao sam prošetati iza u dvorište kada sam naletio na taj balkon. Ovo nisam nigdje vidio pa ni u Hrvatskoj - rekao nam je čitatelj koji je snimio fotografiju. Ispod balkona nalaze se cigle koje su vjerojatno od staroga zida koji je vlasnik srušio. Tko zna za što će njih iskoristiti, pita se susjed.

No, malobrojnim susjedima s kojima smo dan poslije razgovarali nije do šale jer, osim što su završili pod povećalom javnosti, balkon bi mogao izazvati i probleme s građevinskom inspekcijom.

- Gadi mi se takav odnos prema društvu, da netko dođe i napravi takvo nešto, to je strahota vidjeti u našem zajedničkom dvorištu – govori nam jedan od susjeda te smatra razočaravajućim da, unatoč činjenici da je to nadležnim institucijama prijavljeno prije gotovo godinu dana, do danas ništa nije poduzeto.

- Da je barem to što je napravila, napravila kako treba, ovako to sve izgleda prilično jadno. Dobila je pola metra krivog balkona, nikakvo proširenje, ma ništa – dodaje susjed te ističe da se takvo što ne smije raditi jer jednostavno nije normalno da se razbija zid od zgrade bio to balkon ili nosivi zid.

Druga je priča, napominje, kada se ruše pregradni zidovi unutar stana, ali drugo se ništa ne smije niti rušiti niti dirati ni iznutra ni izvana i radi statike i radi vizure, budući da je i zgrada u zaštićenoj zoni Donjega grada.

- Kada smo uređivali fasadu, da bismo išta mogli napraviti, morali smo čekati mišljenje i odobrenje konzervatora – dodaje.

Drugi susjedi također znaju za slučaj, no sliježu ramenima i govore nam, radije ne bismo o tome, sve i sami vidite. Kontaktirali smo i predstavnicu stanara koja nam je potvrdila da je cijeli slučaj odavno prijavljen građevinskoj inspekciji, a kaže, i sama je usmeno više puta upozorila susjedu da to ne čini.

Foto: Dario Topić

- Najavljivala je to godinama da će nadograditi i htjela je prvo angažirati drugog susjeda koji nam popravlja po zgradi, no njega sam odgovorila, međutim onda je prošle godine platila građevinskog radnika koji je radio na obnovi obližnje fasade te je tada, na zaprepaštenje svih nas, to sklepano – govori.

Inače, zgrada iz pedesetih godina prošlog stoljeća je na katastarskoj čestici koju dijeli s još tri ulaza i sada zbog nelegalne gradnje ne mogu dobiti uporabnu dozvolu žele li nešto prodati ili obnoviti.

- To se napravilo u roku par sati i prvo je bila manja zelena ogradica, a sada mi se sve čini još i veće, nego tada – dodaje predstavnica stanara i napominje kako su i ona i ostali stanari u ovom slučaju bili nemoćni, no da nemaju veze s ovom instalacijom.

Foto: Privatna arhiva

Fotografirala ju je i prijavila upravitelju zgrade koji je slučaj nelegalne gradnje proslijedio Građevinskoj inspekciji iz koje im, kaže, nikada nije stigao odgovor. Stoga, govori nam, nejasni su joj pojedini medijski napisi prema kojima inspekcija tvrdi da prvi put čuje za slučaj. Proslijedila nam je i dopis iz lanjskoga lipnja.

Večernji list također je Državnom inspektoratu poslao upit o ovom slučaju, a odgovor ćemo objaviti po primitku. Za komentar smo upitali i Grad Zagreb.

- Kako se trenutno čini, ovo je situacija za građevinsku inspekciju i nasi komunalni redari će im poslati dopis s molbom za postupanje - kratko su nam poručili iz Grada.

Naravno, pokušali smo doći i do susjede koja stoji iza ovih građevinskih radova, no ona nije htjela javno istupati o cijelom slučaju. Ipak, poslijepodne je, doznajemo, došlo do preokreta. Gospođa je u zajedničku grupu stanara na WhatsAppu obećala popraviti učinjenu štetu.

- Obavještavam sve stanare da će gabariti balkona biti vraćeni u prijašnje stanje – napisala je.

Na kraju, svi sugovornici ovog mirnog kvarta s pogledom na zelenu idilu unutarnjeg dvorišta, slažu se da je apsurdno da se trebala dogoditi medijska senzacija kako bi se nešto pomaklo s mrtve točke.

