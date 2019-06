Poplavilo pod Mostom slobode, uzrok radovi?

Odnekle curi, a ne znaju odakle. Djelatnike Vodoopskrbe i odvodnje danas je dočekala prilična poplava ispod zagrebačkog Mosta slobode. U gumenim čizmama gacali su po vodi, ljestvama se penjali ne bi li uočili puknuće. No uzalud su se trudili, govori Davorin Kolić, prvi susjed do mosta, po struci doktor građevine i specijalist za mostove.

– Ispod mosta prolaze velike vodovodne cijevi s pitkom vodom. Razgovarao sam s radnicima, koji kažu da je razlog puknuća najvjerojatnije sol koja se zimi baca na most. Ona je kroz njega prošla i nagrizla cijevi, a da bi našli mjesto puknuća, morali bi rezati asfalt i zatvoriti most – govori Davorin Kolić, čiji je otac ujedno i nadzirao radove na Mostu slobode kad se gradio. Puknuće povezuje s radovima na mostu, a najvjerojatnije su se, kaže, pojavili uslijed vibracija od strojeva kojima se sanira površina mosta. Voda je, kaže Kolić, počela curiti još 2010., no godinama je kapala, da bi prije tjedan dana počela toliko teći da su se stvarale lokve na inundaciji uz nasip.

– Potom se stanje smirilo, a sad je ponovno počelo jako teći i došlo je do Trnjanske ceste – govori Davorin Kolić te dodaje da se boji da će mu voda prodrijeti i u dvorište.