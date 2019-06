Nakon niza pehova: Kreće li obećani projekt 'Zagreb na Savi'

Teren su iskolčili, a onda počeli s nasipavanjem i ravnanjem zemlje te istovarivanjem limenih materijala od kojih bi trebali nastati montažni paviljoni. Ubrzano se ovih dana radi na tri lokacije na Savi, od Hendrixova mosta do Zaprudskog otoka, ne bi li sve bilo spremno za 19. lipnja. Tada bi, kako su potvrdili iz Grada Zagreba, konačno trebala početi manifestacija “Ljeto na Savi”.

Čak i “kazalište koje plovi”

No stvar je u tome da su u montažnom kinu, na drvenim sunčalištima i kavi uz rijeku Zagrepčani već trebali uživati proteklog vikenda, prema posljednjim najavama. Nije to prva odgoda ovakvog tipa, peh s projektom “Zagreb na Savi” u Gradu imaju od samog početka. Prvo su najavljivali da će zaživjeti još prošlo ljeto. No tad je sve propalo jer im se nitko nije javio na natječaj za nabavu montažnih objekata koji su se trebali smjestiti uz obalu. Ovo je treći put da odgađaju početak aktivnosti na Savi ove godine, no moguće je, kako neslužbeno doznajemo, da sreće neće biti ni u srijedu. Razlog je neusklađenost dvaju gradskih ureda koji rade na projektu, a kojem je cilj vraćanje građana na Savu. O postavljanju paviljona brine se Ured za strategijsko planiranje, a popratni program osmišljava Ured za kulturu.

– Paviljoni će biti postavljeni do 19. lipnja, no “kulturnjaci” žele da se otvaranje pomakne na kraj mjeseca kako bi se poklopilo sa ZgKUL-om, odnosno sa Zagrebačkim kulturnim ljetom – kažu iz Grada.

Program svih događanja, kako kaže pročelnica Ureda za strategijsko planiranje Sanja Cvjetko Jerković, bit će objavljen na internetskoj stranici Grada te na stranici zagrebačke Turističke zajednice tijekom ovog tjedna. A bit će, kako kažu u Uredu za kulturu, “stvarno svega”. Prema radnoj verziji programa, manifestaciju bi trebao otvoriti skok padobranom, koji će organizirati Zagrebački zrakoplovni savez, a tijekom lipnja, srpnja, kolovoza i rujna, bit će i spuštanja Savom u raftu, korektivna gimnastika za slijepe i slabovidne, grupni program vježbanja uz glazbu, škola nordijskog hodanja, mala škola ribolova, moći će se i jahati konji, igrati badminton, bacati frizbi, bit će i odbojke, nogometa... Najmanji će moći okušati se u radionicama Hrvatskog školskog muzeja, a Tehnički muzej organizirat će izložbu o povijesti bicikla, u sklopu koje će se posjetitelji moći i voziti na replici bicikla s velikim prednjim kotačem, tzv. paukom. Planiraju i “kazalište koje plovi”.

Arhitekti borave u Zagrebu

Kada će sve to zaživjeti, znat će se pobliže već danas, kada se predstavnici dvaju ureda sastanu na tu temu. A radnici uz Željeznički i Most slobode dotle će raditi kao da im je rok 19. lipnja. Kako bi sve bilo onako kako je zamišljeno, u Zagrebu do kraja mjeseca boravi autorski tim – arhitekti Carlos Zarco, Sara Palomar i José Luis Hidalgo iz Španjolske i Zuhal Kol iz Turske, koji su pobijedili na Međunarodnom natječaju Europan 13. Podsjetimo, četiri kafića, 40 sunčališta i kino postavit će uz Željeznički most na dvadeset tisuća kvadrata, a druge dvije lokacije nalaze se istočno od Mosta slobode, na sjevernoj i južnoj obali, veličine oko 10 i 15 tisuća četvornih metara.

