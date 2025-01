Pobuna na zapadu metropole: 'Dinamički' podvožnjak je O.K., ali semafori nisu, zbog njih imamo još veće gužve

Ujutro se vozi sa sjevera prema jugu, poslijepodne obratno, a promet reguliraju semafori. Tako izgleda nova regulacija na križanju Huzjanove i ulica Dubravice i Sigetje u Gajnicama, koja je na snagu stupila otvaranjem podvožnjaka Dubravica. Na ruti koja je donedavno služila kao pothodnik kojim su pješaci prolazili ispod željezničke pruge i Aleje grada Bologne ovoga je tjedna, točnije, uspostavljeno dinamičko upravljanje prometom, i to s idejom, kako su objasnili u Gradu, da se rastereti obližnji pasaž na Škorpikovoj. Riječ je o naizmjeničnom jednosmjernom prometu pa podvožnjak od ponoći do 14 sati koriste vozači koji iz Ulice Dubravica voze prema Samoborskoj cesti, a od 14 sati do ponoći oni koji se sa Samoborske kreću prema sjeveru.

Vozačima koji se pak u 14 sati nađu u blizini podvožnjaka s namjerom da se probiju na južnu stranu, provjerili smo, ostaju dvije minute, koliko je potrebno dok se druga strana ne pusti u promet. Namijenjen je vozilima do 2,1 metar visine, a ograničenje brzine je deset na sat. A iako su stanovnici četvrti Podsused – Vrapče jedva dočekali da se podvožnjak otvori, mnogi tim prometnim rješenjem, uvjerili smo se na terenu, i nisu baš oduševljeni.

– Javljaju mi se i oni koji su zadovoljni i oni koji nisu. Ljudi su robovi navika pa možda treba pričekati još koji dan da se naviknu na novu regulaciju. A što se tiče prometnog rješenja, radio ga je Grad pa ostavljam Zagrepčanima da procijene je li dobro ili nije – ističe Vlatka Pažin, predsjednica Mjesnog odbora Gornji Stenjevec.

Vozači pak svjedoče kako je nova regulacija već prvoga dana primjene izazvala prometni kolaps u Huzjanovoj. Čini se, govori nam stanovnica Gajnica koja se ondje zatekla oko 16 sati, da se mnogi nisu stigli naviknuti na novi podvožnjak pa se kolona protezala od Škorpikove do raskrižja s Dubravicom, što je stvorilo probleme i onima koji žive u tamošnjim zgradama.

– Podvožnjak je odlično funkcionirao dok je Škorpikova bila u radovima, ali tada su promet regulirali semafori koji su isključivo naznačivali kada je otvoren za koji smjer. Mislim da nije bilo potrebe da se oni sada postave na sve četiri strane jer tako dolazi do još većih gužvi zbog kojih mi ne možemo ni iz ulice izaći. Rekli su mi susjedi da im je prvi dan trebalo čak 25 minuta da se probiju, a što bi bilo da su nam tada, primjerice, zatrebali vatrogasci – kaže Zvonimir Drčić, jedan od stanara u Huzjanovoj.

Da se rješenje ne može nazvati dinamičkim upravljanjem, smatra pak prometni stručnjak Željko Marušić. – To je vremensko upravljanje jer bi dinamičko, kao što i naziv kaže, bilo na temelju procijenjene dinamike prometa tijekom dana. No kada bi došlo do nekih anomalija u dinamici, primjerice iznenadne gužve iz suprotnog smjera, sustav ne bi mogao djelovati. Rješenje je dobro i korisno, ali uz vremensku, intermitentnu regulaciju preko noći može biti opasno, stoga smatram da bi promet trebao biti obustavljen, primjerice, od 22 sata do pet ujutro jer su u tom razdoblju najveći rizici da netko uđe u zabranjeni smjer i izazove nesreću – ističe.

Je li se mogla postaviti drukčija regulacija te planiraju li i kako riješiti problem čepova, na jučerašnjoj smo konferenciji za novinare upitali i gradonačelnika Tomislava Tomaševića. – Taj je podvožnjak privremeno rješenje i nije predviđen za cestovni promet, nego za to da malo rastereti onaj na Škorpikovoj. Barem dok se ne sagradi podvožnjak Medpotoki jer je on jedino rješenje. Ali ako sad ljudi nahrupe i misle da će se korištenjem jednoga traka riješiti svi problemi željezničke pruge, ta se očekivanja ne mogu ispuniti. Što se tiče regulacije i satnice, možemo još vidjeti kako će stvar funkcionirati. Treba li pomaknuti promjenu smjera sat kasnije ili ranije, pokazat će prometna analiza – kazao je.

Za razliku od vozača, novo ruho podvožnjaka, gdje je u sklopu radova zbog dotrajalosti rekonstruiran i kanal oborinske odvodnje, sviđa se pješacima. – Koristim ga godinama, ali sad mi je puno ugodnije prolaziti. Čišće je i sigurnije za pješake, a budu li se vozači pridržavali nove regulacije, mislim da će i njima dobro koristiti – kaže Iva Lončar.