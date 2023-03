Po osobne i putovnice moći će se i ove subote na čak četiri lokacije, provjerite jesu li gotove

Po gotove osobne iskaznice te putovnice moći će se i ove subote, od 7 do 14 sati, i to na četiri lokacije, ovisno na kojoj je podnijet zahtjev, a to su Petrinjska 30, Heinzelova 98, II. policijska postaja Zagreb na Črnomercu te VI. policijska postaja Novi Zagreb.

Iz Policijske uprave zagrebačke napominju kako se u tom terminu neće zaprimati novi zahtjevi, gotove je dokumente potrebno preuzeti osobno te uz predočenje potvrde o podnijetom zahtjevu i stare osobne iskaznicu, odnosno putovnice.

Ako pak niste sigurni jesu li vaši dokumenti gotovi, to možete provjeriti i telefonski, putem govornog automata. Tako je, za informacije o osobnim iskaznicama potrebno nazvati 01/4563 602, a za putovnice 01/4563 601.

Iz PU Zagrebačke, kako stoji na njihovim službenim stranicama, skreću pozornost sugrađanima da se u predvorju zgrada u Petrinjskoj 30, Heinzelovoj 98 te u prostorijama velikogoričke Policijske postaje u Ulici Matije Magdalenića u Velikoj Gorici nalaze kiosci na kojima građani, uz stručnu pomoć, mogu aktivirati e-osobne iskaznice i zatražiti mobilni digitalni identitet te putem mobilne aplikacije Certilia ostvariti mogućnost pristupanja portalu e-Građani putem mobitela.