'Ovo je ucjena. Ili prihvatite Plan ili će Zagrepčanima poskupjeti smeće!'

Hoće ili neće – čekalo se čitav dan na sjednici Skupštine povlačenje Plana gospodarenja otpada s dnevnog reda skupštinske sjednice jer već prije njena početka, osim oporbe, odbijanje podrške gradonačelniku Milanu Bandiću najavili su Neovisni za Hrvatsku, a suzdržan je obećao biti HDZ.

Oko 17 sati rasprava je ipak počela. Razlog je vrlo jednostavan i objasnili su ga zajedno Bandić i pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo Mirka Jozić – ne donese li se Plan, kante, kamione i svu ostalu opremu koja se treba nabaviti kako bi se otpad odvajao platit će Zagrepčani.

– I bez donošenja Plana gospodarenja raditi možemo na svim predviđenim lokacijama, ali ne možemo povlačiti sredstva iz Europske unije – objasnila je Mirka Jozić činjenicu da će se, s Planom ili bez njega, i dalje graditi kompostana u Brezovici te sanirati klizište u Kostanjeku, a dalje će se ići i s Centrom za gospodarenje otpadom, samo što će se „on zvati nekako drugačije“. Kako je rekla, do 25. svibnja rok je da se Grad prijavi za sufinanciranje kanti, a ne napravi li to do zadanog datuma, 85 posto cifre koja će se izdvojiti za infrastrukturu za otpad, a koju bi inače dala EU, platit će se iz proračuna ili kreditom.

– Problem ćemo riješiti kako god vi glasovali – poručio je zastupnicima gradonačelnik Milan Bandić, pa dodao da je on ionako u „win-win situaciji“. Hoće li „dobiti peneze ili neće, svejedno mu je“.

– Na vama je, bujrum – rekao je skupštinarima Bandić, a onda istaknuo da alternativna rješenja ni za jednu lokaciju, odnosno ni za Resnik, ni za Brezovicu, ni Podsused od oporbe nije dobio. A spreman je na sva rješenja, rekao je.

– Ovo je ništa drugo nego ucjena. Ili prihvatite Plan ili će Zagrepčanima poskupiti smeće. Na taj se način ne može raditi – Bandiću je odgovorio SDP-ov Matej Mišić, dok je Renato Petek iz stranke Naprijed Hrvatska istaknuo da nije točno da alternative za lokacije planiranih objekata za obradu otpada nisu predložene. Kako je kazao, na Plan stiglo je više od dvije tisuća primjedbi, a i udruge i stručnjaci predlagali su druga rješenja.

Zastupnici su dosad prošli tek pet od 54 točke dnevnog reda, a iako su već na prvoj prihvatili izmjenu Poslovnika kojim su nastojali skratiti trajanje sjednice, do rasprave o Planu stigli su tek nakon osam sati zasjedanja.

Poruke Bandiću

„Ne trujte nam budućnost“, „I vaš je ovo dom“, ali i „Stavi pravu stvar na pravo mjesto u Rementinec“ – transparenti su to protiv donošenja Plana gospodarenja otpadom koji su već ujutro dočekali zastupnike na ulazu u Skupštinu. Većina njih bila je, naravno, upućena gradonačelniku Milanu Bandiću, i to od strane stotinjak prosvjednika koji su na Gornji grad stigli uglavnom iz Resnika, Podsuseda i Brezovice, a podršku dali su im i saborski zastupnici SDP-ov Gordan Maras, Branimir Bunjac iz Živog zida te MOST-ovi Nikola Grmoja i Marko Sladoljev.

– Niz godina borimo se protiv negospodarenja otpadom, baziranog na mega centru u kojem je predviđena izgradnja spalionice koja je sada dobila novo ime „energana“ – rekla je Branka Genzić Horvat iz Udruge za zaštitu okoliša Resnik (UZOR), na čijem bi se području trebao graditi Centar za gospodarenje otpadom. Planu jasno „ne“ rekli su i stanovnici Podsuseda, gdje se planira odlaganje građevinskog otpada.

– Potvrđujemo to i s 7753 potpisa na peticiji – kazala je Lucija Račić iz Udruge Eko 2000 iz Podsuseda, dok je Nikolina Frklić iz Inicijative građana Brezovice poručila gradonačelniku da je „tužno da se, uz borbu za egzistenciju i ostanak u ovoj zemlji, treba boriti i za čist zrak“. Kompostana usred naselja, kaže Frklić, nije opcija.

– Borit ćemo se do kraja svim pravnim mehanizmima, ako treba i tijelima ćemo zaustaviti gradnju – poručili su stanovnici Brezovice.