Paula radi nakit "za sve puce kaj si žele 'zgledat hoh", evo gdje ga kupiti

Zagreb se u njenoj obitelji pamti po eleganciji, uspomenama i sporijim vremenima. Paula Dušak, treća generacija odrasla u glavnom gradu, inspiraciju je pronašla u drugim, prošlim vremenima pa je starozagrebački duh odlučila prenijeti u Le Šmuk, njezin brend ručno rađenog nakita. Le Šmuk njeguje vintage estetiku koja će zauvijek ostati u modi, kaže nam vlasnica Paula.

Dodaje kako je Le Šmuk osnovala kao studentica prije četiri godine iz ljubavi prema "šmuku" kojeg su furale njene bake. – Oduvijek sam voljela vintage nakit, on mi je stalna inspiracija, a osobito komadi koje su nosile moje bake. Upravo iz te ljubavi rodila se ideja da stvorim nakit koji podsjeća na one s buvljaka, ali prilagođen trendovima. Na buvljacima bih uvijek pronalazila nakit s estetikom kakvu volim, no ti su komadi često bili ili na klipsu ili preteški za cjelodnevno nošenje, stoga sam htjela ponuditi nešto drugačije – rekla je Paula i dodala kako se upravo "šmuksice", od drugog nakita, razlikuju po njihovu izgledu, udobnosti i lakoći nošenja na uhu. Paula navodi kako je u radu posebno nadahnjuju pedesete i šezdesete godine prošlog stoljeća, stare obiteljske fotografije, ali i priče njenih baka o životu u starom Zagrebu koje je uvijek rado slušala.

– Stari Zagreb za mene predstavlja razdoblje u kojem se njegovala uglađenost i elegancija, bez nekakvih pretjerivanja i ekscesa. To je bilo vrijeme kada se živjelo sporije, a i danas ga doživljavam kao neiscrpan izvor inspiracije – kaže nam Paula.

– Moje bake su sačuvale fotografije iz tog razdoblja, crno-bijele fotke s plesnjaka i slično. To su bili trenuci u kojima se puno pažnje posvećivalo izgledu, eleganciji i detaljima – govori Paula i dodaje kako joj je nakit koji se tada nosio oduvijek bio iznimno privlačan, a upravo je ta ljubav prema klasicima prirodno dovela do toga da se posveti izradi nakita. Paula samostalno stvara ideje i dizajn nakita, dok se njegovom izradom bavi njezin tim. Osim naušnica, Le Šmuk nudi biserne ogrlice i dodatke za nakit, a u ponudu uskoro dolazi i prstenje koje planira dizajnirati uz pomoć svojih kupaca. Od samog početka Paula je znala da želi stvarati pristupačan nakit, odnosno komade koje si svatko može priuštiti.

– Cilj mi je bio da se djevojke u tom nakitu osjećaju dobro i dotjerano, onako malo "hoh". Iz te ideje prirodno je nastao i slogan "Za sve puce kaj si žele 'zgledat hoh" – kaže nam Paula i dodaje kako bi svoj brend opisala kao vremeplov koji spaja tradiciju, funkcionalnost, inovativnost uz dozu šika. I sam naziv brenda ima svoje značenje, ističe Paula, objašnjavajući kako je tim detaljem stari Zagreb maksimalno htjela vratiti u Zagreb.

– Riječ "šmuk" starozagrebački je naziv za nakit koji nije izrađen od plemenitih metala – kaže nam, dodajući da to savršeno opisuje ono što Le Šmuk predstavlja, a to je lijep i pristupačan nakit za svakodnevno nošenje. Osim toga, i imena "šmuksica" crpe inspiraciju iz starozagrebačkog govora pa naušnice, tako, nose nazive kao što su Zrihtane, Elegantiš, Frajla, Puca, Ficlek ili Purgerica.

– Elegantiš Vizionarke su, zajedno s brošem Šmukpinom, bile najpopularniji model prošle godine. U ta dva komada ljudi su se posebno zaljubili, a njihova popularnost me iznenadila i razveselila – kaže Paula i dodaje kako su i njoj samoj te dvije "šmuksice" osobni favoriti. No, posebno mjesto u njenom srcu zauzima i kutija za nakit Šmukbox, ističe, zbog cijele ideje i priče koja stoji iza njega.

– U mojoj se obitelji još od 1920. godine čuva povjesnica u koju se upisuju svi važni životni trenuci, od rođenja, krizmi, vjenčanja, promocija i drugih životnih prekretnica. Svaki put kad bi se nešto slavilo, u nju bi se upisivala posveta, a cijela obitelj bi se potpisala ispod. Ta se tradicija prenosi generacijama, a jednog dana povjesnica će pripasti meni. Upravo zato "šmuksice" i Šmukbox za mene simboliziraju uspomene koje čuvamo, poput povjesnica, i koje nas mogu vratiti u određeni trenutak – govori Paula.

Nedavno je otvorila i Showroom u Vlaškoj ulici, ugodan kutak u vintage ambijentu u kojem, ističe Paula, ljubitelji "šmuksica" mogu pogledati uživo kolekciju nakita ili napraviti narudžbu. – Znala sam da ću kad-tad otvoriti Showroom jer mi je to bio cilj, ali se u posljednje vrijeme ta ideja pokazala i kao stvarna potreba. Sve je više ljudi željelo što prije doći do svojih paketića, a dostavne službe ponekad usporavaju proces. Zato smo odlučili otvoriti prostor u centru grada gdje ljudi mogu osobno preuzeti svoj nakit – kaže nam dodajući kako joj je prostor bio potreban i za profesionalno fotografiranje nakita za društvene mreže. Paula je surađivala s beauty influencericama, ali i s udrugama kao što je Pink Life podržavajući humanitarne događaje.

– Moja baka preminula je od raka prije tri godine i svaki put kad mogu doprinijeti nekoj dobrotvornoj inicijativi, čak i ako je to samo doniranje nakita, osjećam da činim nešto korisno. I dalje mislim da je to premalo, željela bih tim ženama maksimalno pomoći, ali to je moj način da im barem malo uljepšam dan i pružim podršku – objašnjava nam i dodaje kako svake godine u prosincu donira dio prihoda od prodaje nekoj udruzi.

Paula zaključuje kako Le Šmuk u budućnosti ima potencijala za rast i na inozemno tržište. Cilj joj je i otvoriti fizičke trgovine. – Idući cilj mi je otvoriti fizički dućan kako bi brend bio još prisutniji i vidljiviji. Želim zadržati prepoznatljiv starinski štih koji čini Le Šmuk, ali istovremeno se želim okrenuti inovativnim proizvodima – ističe Paula Dušak.