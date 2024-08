Ovu ulicu dugu 330 metara na istoku Zagreba kopaju više od dva mjeseca: 'Ni smeće nam ne odvoze...'

Prometni znak koji označava radove na cesti, raskopana ulica, otvoreni ili izbočeni šahtovi, bageri i kamioni parkirani po sredini ceste. Osobne automobile stanovnici parkiraju na nogostupima okolnih prometnica, pune kontejnere smeća odvoze na početak i kraj ulice kako bi ih Čistoća pokupila, često ostaju bez vode... Tako već dva i pol mjeseca žive stanovnici Mariborske ulice u Sesvetama.

Potpisivali i peticiju

Prometnicu dugu oko 330 metara, koja je omeđena s jugozapada Trakošćanskom, a sa sjeveroistoka Ulicom Bartola Kašića, htjeli su "presvući" kako bi zasjala u novom ruhu, no čini se, kažu nam, da ne ide baš sve onako kako su zamišljali.

– Radovi rekonstrukcije naše ulice krenuli su 20. svibnja i još im se ne nazire kraj. Nitko nas nije obavijestio o početku radova, a ne znamo ni koliko će trajati. Na cesti nisu označena izbočena kanalizacijska okna, a zbog toga su neki susjedi oštetili svoje automobile. I ja sam zapela za cijev i potrgala branik – govori nam stanovnica Mariborske ulice. Problem imaju i s odvozom smeća, dodaje susjeda Mira. Kontejneri miješanog i komunalnog otpada prazne se po rasporedu, no kada je riječ o plastici i papiru, priča je malo drukčija.

– To uopće ne odvoze, a i biootpad mi tu stoji već tri tjedna. Otkad traju radovi, Čistoća jednostavno ne dolazi – poručuje ona. A da bi Čistoća uopće odvezla otpad, stanovnici Mariborske svoje kante moraju "voziti" na mjesta do kojih kamioni mogu doći, inače će im se otpad gomilati kod kuće. Na terenu smo otkrili i kako su mještani zabrinuti jer smatraju da im hitne službe, ako to bude potrebno, neće moći pristupiti. S druge strane, radnici na koje nailazimo na terenu tvrde nam da uvijek oslobode prolaz kroz ulicu kako bi se svi njome mogli neometano voziti. Stanari se, pak, s time baš i ne slažu.

Veselili su se novom izgledu svoje ulice, a još od 2017. godine, dodaju, tražili su izgradnju nogostupa koji se, uvjerili smo se, i nazire. Cilj je bio i proširiti ulicu, no na kraju su je, ipak, suzili. – Dobit ćemo nogostup, zbog toga smo sretni, ali pogledajte koliko je to sada usko. Otkad smo se tu doselili, već 55 godina, ulica je bila jednako široka i sve je funkcioniralo onako kako i treba. Sada su sve promijenili i više ništa nema smisla – kaže susjeda Mira.

A problem je nastao jer se u jednom dijelu Mariborske ulice skreće u njezin odvojak koji se, kako stvari stoje, neće rekonstruirati. I predsjednik Vijeća gradske četvrti (VGČ) Sesvete Željko Blažinović potvrđuje nam da je ta ulica, kao i njezin odvojak, u jako lošem stanju – raspucala i valovita.

– Imamo dvije ekipe, desetak dana nismo radili zato što su se ljudi bunili pa su nas zaustavili. Sada nam je stigao i pijesak s pomoću kojega ćemo sve poravnati, bit će prohodno, a za nekoliko dana naš bi posao trebao biti gotov. Kada će se asfaltirati, to ne znamo – kaže nam radnik Srebrenko na kojega nailazimo na terenu.

Prema građevinskom projektu Mariborska bi trebala ostati dvosmjerna, a kako se suzila radovima, stanari se s tom idejom baš i ne slažu. Oni su, kažu nam, automobile parkirali uz svoje ograde, na cesti, zbog ograničenog broja parkirališnih mjesta. Kada radovi budu gotovi, taj "parking" morat će zaboraviti jer će on biti javna površina. Upravo to bio je i jedan od okidača peticije u kojoj su mještani tražili da promet tom ulicom bude jednosmjeran.

Cijevi stare 55 godina

– Tražili smo da se cestom vozi u jednom smjeru, da nam ostave našu najljepšu i najtišu ulicu na miru. Ako dvije susjedne ulice mogu biti jednosmjerne, zašto ne bi mogla biti i naša? – zapitala se susjeda Mira koja baš nije optimistična jer smatra da su peticijom samo produljili rok radova. A osim toga, stanovnici te, ali i okolnih ulica žele se riješiti i starog cjevovoda koji u zadnje vrijeme učestalo puca. Susjedi nam otkrivaju kako su i tijekom ovih radova cijevi oštećene na više mjesta, i to nekoliko puta. Međutim, nove cijevi ovim projektom rekonstrukcije nisu bile u planu što znači da će se za nekoliko mjeseci, ili godina, Mariborska ponovno kopati.

– Nisu nikakve cijevi mijenjali, ispod su one stare i po 55 godina, a često i pucaju pa nemamo vode. Ne znam je li istina, ali čula sam da bi ih trebalo promijeniti do 2026. godine jer je do tada nekakav rok – dodaje Sesvećanka Mira.

Na stranicama Zagrebačkog holdinga stoji da je rok završetka radova u Mariborskoj ulici 2. rujna, a upit smo 24. srpnja poslali i Gradu. Pitali smo ih zašto radovi traju toliko dugo, ali i zbog čega se odmah nisu zamijenile i stare cijevi. Odgovor do objave ovog teksta nismo dobili.

