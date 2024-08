Vozači oprez: Počinju radovi na jednom od najfrekventnijih zagrebačkih nadvožnjaka, trajat će pet mjeseci

Bijenička cesta na dijelu od Lašćinske ceste do ulice Jasenik, od sutra od 7 sati pa do 27. kolovoza, zbog uređenja kolnika, bit će zatvorena za sav promet. Za to vrijeme promet će se odvijati prema privremeno postavljenoj regulaciji, a obilazni pravac bit će:

Bijenička - Lašćinska – Jasenik i obratno.

Zbog rekonstrukcije javne rasvjete, za sav promet sutra od 6 sati zatvara se i podvožnjak koji povezuje Slavonsku i Zagrebačku aveniju, ispod Savske ceste. Radovi će, kako je predviđeno, trajati do 19. kolovoza, a za to vrijeme promet će se odvijati semaforiziranim raskrižjem Slavonska Avenija – Savska cesta – Zagrebačka avenija.

Zbog radova na održavanju, nadvožnjakom na Slavonskoj aveniji iznad Ulice grada Gospića od srijede od 4:00 sata te u narednih pet mjeseci bit će otežano prometovanje. Za promet će u prvoj fazi radova, kažu iz Grada, biti zatvoren sjeverni kolnik te će se promet u smjeru istok - zapad odvijati dvosmjerno donjom razinom raskrižja, u dva prometna traka.

Za vrijeme radova bit će onemogućeno prometovanje Ulicom grada Gospića u zoni podvožnjaka, a obilazni pravac bit će:

Ulica grada Vukovara – Ulica Marijana Čavića – Slavonska avenija – Servisna cesta – Koledovčina ulica i obratno.

Foto: Grad Zagreb

Nakon završetka radova na sjevernom kolniku, radovi će se nastaviti na južnom kolniku nadvožnjaka. Za vrijeme radova promet će se odvijati prema privremeno postavljenoj regulaciji. Iz Grada sugrađane upozoravaju na moguće poteškoće u prometu te ih mole za razumijevanje.