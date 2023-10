Ovih dana u Zagrebu mogla bi vas prepasti jaka buka. Evo o čemu je riječ

Ako ovih dana slučajno čujete neobičnu buku, nemate razloga za brigu jer riječ je o obučnim aktivnostima koje se događaju u vojarni "1. gardijske brigade Tigrovi – Croatia". Kako je najavljeno na stranicama MORH-a pukovnija vojne policije provodit će spomenute aktivnosti tijekom kojih se očekuje kratkotrajna pojačana buka.

One će se odvijati od 23. do 27. listopada i od 6. do 10. studenoga od 8.30 do 16 sati, u vojarni koja se nalazi na Sarajevskoj cesti u Novom Zagrebu. Obušne aktivnosti podrazumijevaju simulaciju eksplozije.

S obzirom na očekivanu buku, u MORH-u mole građane za strpljenje i razumijevanje.

