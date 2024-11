Promjena od utorka: Evo što se mijenja kod naplate parkiranja u I. zoni

Odlukom zagrebačke Skuštine od utorka na snagu stupa novo vrijeme naplate parkiranja u I. zoni. Tako će se od ponedjeljka do subote naplata vršiti od 7 do 24 sata, a nedjeljom od 7 do 15 sati. Produljenje naplate parkiranja implementirano je na temelju prijedloga stanovnika centra grada u javnom savjetovanju s ciljem da se stanarima omogući lakše parkiranje, navode iz Grada.

Grad je uveo niz izmjena u sustavu javnih parkirališta s naplatom za korisnike povlaštenih parkirališnih karata, kako bi "riješio desetljetni nered". Tako je, osim promjene vremena naplate parkiranja, prošli mjesec uvedeno blokovsko parkiranje te PPK više ne vrijede za cijele postojeće parkirališne zone već za blok unutar zone, dok se cijene parkiranja nisu mijenjale. Uz to, Grad je na maksimalno tri parkirna mjesta ograničio terase ugostiteljskih objekata uz izjednačavanje s cijenom rezerviranog parkirnog mjesta. Odlukom Gradske skupštine provodi se i revizija rezerviranih parkirnih mjesta za ustanove, udruge, tvrtke i druge subjekte.

Ukinuta je i mogućnost kupnje povlaštene parkirališne karte vlasnicima nekretnina koji nisu stanari, a kojih je 580. Tu je i mjera vezana uz podizanje cijene zauzeća parkirnih mjesta zbog radova, osim onih vezanih za obnovu od potresa. Postrožena je i kontrola ograničenja vremena parkiranja na maksimalno dva sata u prvoj i tri sata u drugoj zoni, čime će se, smatraju iz Grada, postići veća rotacija te će se osloboditi više parkirališnih mjesta za stanare. Dosadašnjim mjerama oslobođeno je ukupno 1.200 novih parkirališnih mjesta, ističu i dodaju da će Grad pratiti provođenje svih mjera te ih po potrebi dalje unaprjeđivati.