Od danas zatvoren dio ulice u centru Zagreba: Donosimo obilazne pravce

Zbog izvođenja radova na polaganju elektroenergetskog kabela u nadležnosti HEP-a, Ulica Ivana Gundulića na dijelu od Varšavske ulice do Ilice će od danas od 8 sati do ponedjeljka do 18 sati biti zatvorena za sav promet.

Obilazni pravci za vrijeme radova bit će:

· Gundulićeva – Varšavska – Dalmatinska – Medulićeva – Ilica

Stanovnicima Gornjeg grada i korisnicima garaže Tuškanac bit će omogućen prilaz Frankopanskom ulicom u smjeru sjevera, a za vrijeme radova promet će se odvijati prema privremeno postavljenoj regulaciji.

– Sugrađane upozoravamo na moguće poteškoće u prometu te molimo za razumijevanje – poručuju iz Grada.