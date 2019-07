Obrtnici dobivaju trgovinu, za početak nude 1000 rukotvorina

Prvi dućan u metropoli koji nudi unikatne rukotvorine različitih obrtnika iz Zagreba u Županije sutra otvara svoja vrata. Riječ je o Zagreb Crafts Shop-u, smještenom u pasažu Obrtničke komore Zagreb u Ilici 49, a mi smo prvi zavirili među police i otkrili što u ovoj živopisnoj trgovini čeka Zagrepčane, ali i brojne turiste.

Na prostoru od 35 četvornih metara na policama je smješteno oko tisuću proizvoda 30-ak obrtnika, pa se može reći kako se ovdje može naći zaista sve – "od igle do lokomotive". Ručno rađene lutkice punjene lavandom, licitarska srca, razni privjesci, magneti s motivima metropole, šivane bilježnice, čaše za rakiju, svjećnjaci, etno nakit, torbe i novčanici, autohtona vina, pa i ručno oslikane svilene majice i haljine... Na jednoj od polica smjestilo je i "vinsko ogledalo", koje ljubiteljima dobre kapljice daje jasnu uputu – "Prije svakog gemišta provjeri svoj odraz – ako se vidiš jasno, nastavi s gemištom". A svoje je proizvode, među kojima su i čokolade, svjećnjaci, sapuni i majice s motivima metropole i kišobrani, izložila i dizajnerica Đurđica Vorkapić, osnivačica brendova Hippy Garden te sestrinskog From Croatia With Love. Dobitnica je priznanja za ženu obrtnicu grada Zagreba koju dodjeljuje Obrtnička komora Zagreb, njezini su suveniri proglašeni jednim od deset najboljih u zemlji, a pridruživanje ovome projektu, kaže, bio je prirodan nastavak njezinih aktivnosti.

- Ovo je hvalevrijedan projekt, koji ističe i promovira trud zagrebačkih obrtnika. Sve što se nalazi na ovim policama djelo je domaćih ljudi, koji su uložili velik trud da kreiraju nešto originalno vlasittim rukama. Ovakvih bi trgovina svakako trebalo biti više – kazala je Đurđica Vorkapić. Slaže se s njom i Marina Žuljević, vlasnica obrta Olin u kojemu nastaju cvjetne dekoracije "Timeless by Marina".

U Zagreb Crafts Shopu mogu se naći njezini vjenčani buketi i aranžmani, a svaku laticu, objašnjava, šiva ručno. Tu su i cvjetovi sa zagrebačkim grbom, ali i nakit, kumice za kosu, broševi, kopče, privjesci... U svaki od proizvoda, objašnjava, ulaže puno vremena i truda. Radi u struci kao inženjerka grafičke tehnologije, a ljubav prema dekoracijama počela je kao hobi.

-Izrađivala sam za svoj "gušt", a ove sam godine odlučila otići korak dalje i otvoriti vlastiti obrt. Sve sam proizvodila kod kuće, a prodavala najviše preko preporuka. Ovo je izvrsna prilika za prezentirati ljudima nešto u što si uložio dio sebe – kazala je M. Žuljević.

A Zagreb Crafts Shop namijenjen je upravo lokalnim obrtnicima koji si ne mogu priuštiti vlastiti poslovni prostor, istaknuo je predsjednik Obrtničke komore Zagreb Mirza Šabić.

- Nakon što smo više od dvije godine proizvode 140-ak obrtnika iz Zagreba i županije promovirali putem istoimene digitalne platforme, odlučili smo da je vrijeme i za "materijaliziranu" verziju – kazao je predsjednik Obrtničke komore Zagreb Mirza Šabić. Sve što se nalazi na policama ove trgovine autohtoni je domaći proizvod, ručno izrađen ss puno truda i ljubavi, istaknuo je predsjednik Udruženja obrtnika grada Zagreba Antu Trojnar.

- Cilj Zagreb Crafts Shopa je promocija tradicijskih umjetničkih proizvoda naših "lokalaca". Osim toga, metropola je sve popularnija među turistima iz cijelog svijeta, a svatko tko kući ponese nešto odavde može biti siguran da je sa sobom odnio "dašak Zagreba". Osim toga, želimo zagrebačke obrtnike i njihove proizvode predstaviti i domaćim ljudima, a ovdje će sigurno svatko naći nešto za sebe – zaključuje A. Trojnar.