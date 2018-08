Rukotvorine, ekološki rukotvorine, ekološki proizvodi i najveći rižoto od liganja u Bakru

Prije otprilike 12 godina, Grad Bakar je odlučio provesti strategiju poticanja gospodarstva na širem gradskom području. U posljednjih desetak godina, u jačanje gospodarskog statusa uložili su oko 147 milijuna kuna. To je rezultiralo time što danas u Bakru, gradu koji sa svojim širim područjem ima nešto više od 8 tisuća stanovnika, radi 297 poslovnih subjekata, a prihod od 220 gospodarstvenika koji imaju sjedište u gradu, u 2016. godini je iznosio oko 21 milijardu kuna.

- Primjerice, samo u našoj gospodarskoj zoni je 2005. bilo pet do šest gospodarskih subjekata, a danas ih je 193.To dovoljno govori kako Bakar postaje gospodarsko središte Hrvatskog primorja što je naš cilj i vizija, a raduje nas i to što se sve više poljoprivrednih obiteljskih gospodarstva odlučuje izaći na tržište, istaknuo je gradonačelnik Tomislav Klarić.

Stoga ne čudi što je Festival poduzetništva jedna od važnih ljetnih bakarskih manifestacija na kojem su se ove godine predstavili mnogobrojni OPG-ovci. Domaća radinost Karlo Šušak, izrasla je na izradi unikatnog nakita.

- Oduvijek izrađujem nakit, pa sam sa svojim bračnim partnerom odlučila tu svoju kreativnost pretvoriti u posao, izaći na tržište i proširiti asortiman, Tržište me super prihvatilo, ovo su sve rukotvorine, a kod nas kupci još uvijek cijene original i ručni rad, rekla je Marica Prek koja nakit isključivo prodaje na izložbeno-prodajnim sajmovima.

S originalnim suvenirima i nakitom u Bakru se predstavila i Domaća radinost Marina Kokorić.

- Prvo sam se iz hobija počela baviti slikarstvom, a onda sam počela izrađivati nakit jer su mi različiti materijali pružali pregršt kreativnih mogućnosti. Zatim sam počela izrađivati i suvenire, pa je hobi prerastao u pravi posao, priča Marina Kokorić iz Ivanje Reke.

Uz kreativne obrte nakita i unikatne keramike, svoje su proizvode izložili uzgajivači i proizvođače proizvoda od lavande, medari, voćari. Svaki je posjetitelj u mnoštvu eko proizvoda pronašao nešto za sebe, poput SMID hrenade nagrađene srebrnom medaljom za inovaciju.

- Ekološkom se proizvodnjom bavimo od 2006. godine, a osim naše čuvene hrenade, imamo i pesto od tikvica s bučinim sjemenkama i uljem, chutney od jabuka i dvije vrste senfa, pikantni i s kurkumom, pojašnjava Mirjana Strancarić s OPG-a Smid koji je u Bakru izložio i svoj jabučni ocat koji je za kvalitetu nagrađen zlatnom medaljom.

Za dodatnu zabavu tijekom Festivala pobrinula se lokalna Turistička zajednica koja je organizirala popularne "Bakarske susrete", sportsko-zabavnu manifestaciju osmišljenu po uzoru na stare "Jadranske susrete" koji su ljeti bili popularni 70-tih godina prošlog stoljeća. Zbog neobičnih i zabavnih igara, osim ekipama koje se natječu, zanimljivi su i mnogobrojnim gostima koji ljeti u sve većem broju dolaze u ovaj živopisni gradić.

- Cilj Bakarskih susreta i igara je promocija Grada, njegovo postupno kulturno i turističko oživljavanje kroz veće zabavne projekte. Dakle, vratiti naš grad moru i ujedniti sva naša mjesta kroz sportsko nadmetanje prepuno zabave, ističe Sonja Jelušić Marić, direktorica bakarske Turističke zajednice i dodaje da, u suradnji s Gradom Bakrom, razvijaju koncept turizma koji ide u smjeru interpretacije kulturne, povijesne i prirodne baštine uz razvoj sportsko-rekreativnog turizma koji se idealno uklapa u sve potencijale bakarskoga kraja.

Gotovo istodobno, vrijedna ekipa kuhara iz Kulinarske akademije "Majstor kuhar" pripremila je 35 kg liganja, 15 kg rajčice, 10 kg luka, 1 kg češnjaka i 15 kg riže kako bi skuhala najslasniji rižoto od liganja u kojem su uživali svi.

- Super je odaziv, puno je i izlagača s vrlo kvalitetnim proizvodima koje ćemo svakako ubuduće koristiti u pripremi naših jela. Ovaj nam zadatak nije bio uopće težak jer smo kuhali s domaćim kvalitetnim namirnicama, a uvijek je i bolje kuhati na veliko jer se u većim količinama namirnica bolje sljubljuju okusi i arome, otkrio je chef Dario Lide.

Kulminacija večeri bio je koncert megapopularnih slavonskih rokera "Opće opasnosti". Dečki iz benda predvođeni karizmatičnim frontmenom Perom Galićem, pružili su publici više od dva sata žestokog rocka, a publika je od početka do kraja pjevala s njima.

-Super je bilo, predivan povijesni gradić, veseli ljudi, puno osmijeha, pozitivne priče, osjećali smo kao da smo doma, a i koncert je to pokazao, bili smo s publikom jedno, tako da su Bakar i Opća opasnost od danas u istoj nekoj našoj knjizi, kako mi to volimo reći, i sigurno ćemo se vratiti, oduševljeno je komentirao nakon koncerta Pero Galić.