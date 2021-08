Obišli smo bolnice gdje se opet naplaćuje parking: Nije nam drago, moramo platiti 50 kuna samo za pregled

Stigao je novi radni tjedan, vrijeme je za nove radne pobjede... I nove preglede u bolnicama i ambulantama. Čovjek na čovjeku, jedva se diše što od gužve, a što od vrućine - situacija je ispred zagrebačkih zdravstvenih ustanova unatoč godišnjih odmora, a takva je situacija i na ulicama koje ih okružuju s parkiranim automobilima, no s jednom bitnom razlikom.

Od jutros se, naime, ponovno naplaćuje parkiranje na 3500 parkirnih mjesta, nakon što je to bilo besplatno zbog epidemije korona virusa od listopada prošle godine. Kako objašnjavaju u Zagrebparkingu, potez je to nužan kako bi se nadoknadili gubici od 14 milijuna kuna na godišnjoj razini, a samo na novootvorenu garažu u sklopu bolnice Sveti Duh, radi se o 5,3 milijuna kuna.

Što Zagrepčani kažu na nove poteze provjerili smo i samo, pa smo obišli neke od najfrekventnijh lokacija. Nije im, ukratko, drago što ponovno moraju izdvajati po dvadeset, trideset, a neki i 50 kuna samo da obave liječnički pregled, pogotovo za one koji moraju parkirati u prvoj zoni, poput Klaićeve.

- Došao sam iz Bjelovara, pa mi je ovo dodatni trošak povrh goriva. I još moram napraviti krugove oko bolnice jer nema slobodnog mjesta - kaže Branko Draškovac.

No, iako ni oni s tom situacijom nisu presretni, pita li se one koji odlaze do garaže na Svetom Duhu platiti pet kuna na sata bolje je od pola sata vožnje u potrazi za slobodnim parkirnim mjestom, a ovako su u odmah u bolnici.

U blizini svih zdravstvenih ustanova ponovno sad hodaju i kontrolori, pa onima koje zateknu da parking nisu platili izdaju samo dnevnu parkirališnu kartu za tu zonu.

- Na parkiralištima u blizini zdravstvenih ustanova na kojima ponovno počinje kontrola i naplata parkiranja, kontrolori podružnice Zagrebparking redovno će obavljati svoj posao kao što to čine i na svim drugim javnim parkiralištima - kažu u Zagrebparkingu.

VIDEO Zastoj tramvaja: Propala prolaznica u rupu