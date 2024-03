Novitete u kozmetici i njezi kose na Velesajmu predstavlja 190 izlagača iz 22 zemlje

vremenska prognoza

FOTO Voćke u Zagrebu cvatu, iako je tek početak ožujka, evo kakvo nas vrijeme očekuje ovaj tjedan

Iako je tek početak ožujka, brojna stabla u gradu već su u punom cvatu. Topla zima, više sunca i manje minusa "prevarile" su cvijeće i drveće koje se prilično rano probudilo iz zimskog sna. Nadamo se samo da kasniji prodori hladnog zraka neće naštetiti pogotovo voćkama te da ih kao ranijih godina neće pogoditi mraz u kritičnoj fazi. To, barem u sljedećih sedam dana neće biti slučaj. Nastavit će se razdoblje promjenjivog i iznadprosječno toplog vremena. Danas će u Zagrebu biti promjenljivo oblačno i uglavnom bez oborine. Puhat će većinom slab vjetar, poslijepodne do umjeren sjeveroistočni, u okolnom gorju s jakim udarima. Najviša dnevna temperatura oko 17 °C. Sutra djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom. Prijepodne uglavnom suho, a poslijepodne te osobito prema večeri raste vjerojatnost za kišu ili poneki pljusak na širem području grada. Vjetar uglavnom slab. Jutarnja temperatura zraka 5 do 8, a najviša dnevna oko 17 °C.