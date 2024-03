Nove promjene u ZET-u: Neki tramvaji ponovno neće voziti, evo na što trebate pripaziti

Iz ZET-a su najavili nekoliko bitnih promjena u tramvajskom prometu. Zbog sanacije kolosijeka na Savskoj cesti, u noćima od 26. ožujka do jutarnjeg izlaska tramvaja u subotu 30. ožujka, umjesto tramvaja noćne linije 32 vozit će autobus. Isto vrijedi i liniju 34 u noći sa srijede na četvrtak. Podsjetimo i kako zbog radova na Jadranskom mostu, umjesto tramvaja noćne linije 31 do daljnjega vozi autobus.



A podsjetimo i na to da su zbog radova na modernizaciji ispravljačke stanice Daničićeva, koji su započeli prošlog vikenda, povremeno biti obustavljen tramvajski promet u središnjem i zapadnom dijelu grada i to određenim vikendima do ljeta . Radnim danima neće biti izmjena, a ovisno o dinamici radova, slične organizacije javnog prijevoza mogu se očekivati u još nekoliko navrata do planiranog završetka projekta tijekom ljetnih mjeseci, o čemu će, kažu u ZET-u, na vrijeme obavijestiti putnike.

Također, zbog redovnog mjesečnog servisnog pregleda i dodatnih radova na sustavu, žičara Sljeme neće biti u pogonu danas, sutra te u srijedu. Za putovanje na Sljeme, preporučuju iz Grada, može se koristiti autobusna linija 140 (Mihaljevac - Sljeme). Riječ je o, dodaju, uobičajenim periodičnim aktivnostima kako bi se ispunili svi tehnički i sigurnosni preduvjeti za daljnji siguran i nesmetan rad žičare.

