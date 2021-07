'Nova zagrebačka gradska vlast dio stvari odradila "s figom u džepu"

Članovi Kluba zastupnika Domovinskog pokreta i Zelene liste u zagrebačkoj Gradskoj skupštini održali su prvu konferenciju za medije na kojoj su ocijenili kako je nova vlast u 40 dana dio stvari radila "s figom u džepu", a da je preustroj Gradske uprave mehaničko spajanje bez smisla.

"Mislim da svi imamo dojam da je jedan dio stvari rađen s figom u džepu. Ispalo je na kraju da je novi gradonačelnik za vrijeme tih obećanja već razgovarao s čovjekom kojeg je vrlo netransparentno postavio u poziciju šefa Holdinga", rekao je predsjednik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro.

Snimila: Mateja Ježovita

Smatra kako druga imenovanja nove vlasti "ne vrijedi ni komentirati" jer nisu sukladna zakonu. "Možda taj zakon nije dobar, možda treba razmisliti o tome da se taj zakon mijenja, da sam u toj poziciji vjerojatno bih htio imati veću kontrolu, pročelnike iz mojeg tima. Bitna je stvar da Grad Zagreb, njegova Skupština i poglavarstvo funkcioniraju. Mislim da je u tom smislu Tomašević pogriješio", ocijenio je Škoro.

Istaknuo je kako je Tomaševićev potez smanjivanja gradskih ureda odgovoran potez, no dodaje kako se nije smjelo zaboraviti na demografiju, poljoprivredu, branitelje i EU fondove. Osvrnuo se i na kredit Grada Zagreba od 400 milijuna kuna kako bi se sanirale financije, Škoro navodi da je to puno novaca te dodatno zaduživanje grada. "U prvom potezu ne vidimo niti efikasnost, niti učinkovitost, niti elementarno poznavanje rukovođenja i gospodarenja financijama", smatra Škoro.

Peternel: Roditelj-odgajatelj nije mjera za štednju ni ideološko žongliranje

Potpredsjednik Gradske skupštine Igor Peternel komentirao je najavu ukidanja poticajne mjere roditelj-odgojitelj, čemu se snažno protive.

"To je mjera koja se ne može podvesti pod nazivnik štednje. To nije tema za ideološko žongliranje. To je mjera oko koje smo svi skupa trebali stati i podržati je. Možda se izdvajanja čine prevelikima, no dugoročno i strateški će sasvim sigurno dati rezultate", naglasio je Peternel. Dodao je kako će na sjednici Skupštine inzisitirati na odgovoru zašto se ukida.

Dobrović: Gospodarenje otpadom ide u krivome smjeru

Gradski zastupnik Slaven Dobrović rekao je da je 40 ili 45 dana nove gradske vlasti premalo da bi se iznjedrio neki sustavni plan ili reforme koje traže snažnu ozbiljnost u pristupu. Naglasio je kako smatra da neke stvari u vezi s komunalijama i gospodarenjem otpadom idu u krivome smjeru.

"Prijašnja Uprava je zacrtala neka rješenja koja su udaljavanje od rješenja. Trebalo je napraviti već neke promjene. U tom smislu sam već uputio dva zastupnička pitanja što se misli napraviti s projektom odvoza biorazgradivog otpada u Novsku. Niti po jednom kriteriju ne može biti opravdano", rekao je Dobrović. Drugo mu je pitanje vezano za takozvani projekt Centra za gospodarenje otpadom u Resniku, što smatra da ne može biti dio zelene tranzicije.

Lederer: Preustroj Gradske uprave - mehaničko spajanje bez smisla

Gradska zastupnica Ana Lederer istaknula je kako nije sporno da novi gradonačelnik želi svoje pročelnike, međutim smatraju kako zakon treba mijenjati.

"Sporno je sve ono što se događa glede načina na koji je vlast preuzeta i odnosa prema gradskim pročelnicima. Ne može se tretirati sve ljude koji rade u Gradskoj upravi kao kriminalce, treba s njima komunicirati jer javna uprava je servis građana", naglasila je Lederer. Također joj je zanimljiv preustroj Gradske uprave, koji smatra "mehaničkim spajanjem bez smisla" jer ostaje isti broj zaposlenih.

"Očito da preustroj nisu radile stručne službe, postavljamo ovdje i u Skupštini ključno pitanje - tko je autor preustroja Gradske uprave koji dolazi na skupštinsku sjednicu u četvrtak. Čitajući taj preustroj jasno je da je radio netko izvana, da ga nije radila stručna služba", zaključila je Lederer.