Nova pravila kreću od rujna: Donosimo detalje zagrebačke reforme parkiranja s povlaštenom kartom

Zagrepčani s povlaštenom parkirnom kartom za prvu zonu sad mogu neograničeno ostaviti vozilo gdje god žele u gradu, i to za samo 13,30 eura mjesečno. A oni s kartom za drugu zonu mogu se za 5,30 eura parkirati bilo gdje ne samo u toj već i na cijelom području treće zone. Tako trenutačno funkcionira sustav parkiranja s povlaštenim kartama, no uskoro će postati prošlost jer je Grad u savjetovanje s javnošću poslao dokument kojim se iz temelja mijenja.

Fiktivna adresa za 13,30 eura

Parkirne zone u Zagrebu, ukratko, po novom će se podijeliti na blokove promjera oko kilometar, a stanovnici će povlaštenu kartu moći koristiti samo u onom bloku u kojem imaju prijavljeno prebivalište ili boravište. U slučaju pravnih osoba, moći će se parkirati samo u zoni na kojoj je registrirana tvrtka ili obrt.

Podjela grada na prvu, drugu i treću regularnu parkirnu zonu, dakle, ostaje, no one će se dodatno podijeliti na 24 manjih blokova. Zagrepčani će i dalje moći parkirati u bilo kojem bloku, no povlaštena parkirna karta vrijedit će samo za blok u kojemu žive. To znači da će osobi koja stanuje u bloku 2B, recimo, karta vrijediti samo na području omeđenom na istoku Mesićevom i Vončininom, na jugu u Rubetićevom, na zapadu Schlosserovim i Ivekovićevim stubama, Šalatom i ulicama Antuna Vramca i Medveščak te na sjeveru Grškovićevom. Parkira li se izvan tog područja, morat će platiti običnu komercijalnu satnu ili dnevnu kartu. Isto će vrijediti i za stanovnike Središća u Novom Zagrebu parkiraju li se, primjerice, u Sigetu jer je riječ o dva različita bloka. Nadzor će kao i dosad obavljati Zagrebparking, a uoče li kontrolori na terenu automobil koji nije u svom bloku i za koji nije plaćeno regularno parkiranje, naplatit će im se dnevna parkirališna karta kao kazna.

Grad se za ovaj potez, kako je istaknuto na jučerašnjem predstavljanju, odlučio nakon što su analizom uočili da je za prvu zonu, u kojoj postoji 8035 parkirališnih mjesta, izdano čak 13.776 povlaštenih karata. Sličnu diskrepanciju primijetili su i u drugoj zoni, s tri tisuće više povlaštenih karata nego što je parkirnih mjesta. Postoje snažne indicije, kazali su gradonačelnik Tomislav Tomašević i pročelnik Ureda za promet Andro Pavuna, da je dobar dio stanovnika fiktivno prijavljen na adresu u prvoj zoni samo kako bi dobili povlaštenu kartu i tako se mogli parkirati bilo gdje u Zagrebu za samo malo više od 13 eura.

– Zagrebparking je jako dobro digitaliziran, a sad imamo i scan-a-carove koji obilaze teren. Često se dogodilo da više puta tijekom dana i noći skeniramo automobil na adresi koja nema veze s adresom na kojoj su prijavljeni – rekao je Pavuna.

Izmjenom sustava, istaknuo je Tomašević, trebalo bi se omogućiti da ljudi koji žive u određenom bloku lakše pronađu parkirno mjesto blizu svog doma. A kako bi odlučili kamo staviti granice blokova, dodao je, analizirali su kojem području stanovnici kvartova gravitiraju pri parkiranju.

Prijedlog zaključka gradonačelnika u savjetovanju s javnošću 30 dana, odnosno do 9. kolovoza, a plan je da na snagu stupi 1. rujna. Sve važeće povlaštene karte s tim bi datumom trebale prestati vrijediti, a u međuvremenu će se izdati nove, s tim da se, kako su kazali, razmatra i uvođenje prijelaznog razdoblja. Neće se, napomenuo je Tomašević, uvoditi ograničenja što se tiče broja izdanih povlaštenih karata u kućanstvu niti će se širiti zone naplate.

Izmjenama se, poručio je također, rješava problem koji se u Zagrebu provlači već barem desetljeće. A ni implementacija kvartovskih blokova nije nova ideja. Predlagala se u više navrata, a 2013. nije zaživjela zbog sukoba bivšeg gradonačelnika Milana Bandića s gradskim skupštinarima, kao i burne reakcije javnosti. Posebno su, razumljivo, bili bijesni oni u prvoj zoni koji su tako gubili mogućnost parkiranja u cijelom gradu za malen iznos.