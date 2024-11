Ni Petek ni Kolarić, protiv Tomaševića može Lalovac

Najjača oporbena stranka – SDP, očito više nije u stanju organizirati poštene izbore. Oni održani u subotu za novog lidera zagrebačkog SDP-a moraju se ponoviti, i to u mjesnoj organizaciji Peščenica – Žitnjak s obzirom na utvrđene nepravilnosti (listić viška, zaokružene osobe da su glasovale, a nisu...). U teoriji, ponovljeni izbori u "igru vraćaju" svu trojicu kandidata koji su se ponudili organizaciji za šefa: i Branka Kolarića, i Renata Peteka, i Igora Dragovana. Realno, s obzirom na rezultate iz prvog kruga, nakon ponovljenih izbora u drugom krugu treba očekivati Branka Kolarića i Renata Peteka.

Ako, naravno, drugog kruga i bude, budući da je Kolariću za pobjedu već u prvom krugu nedostajalo jako malo glasova. Ako na ponovljenim izborima u Peščenici, koji se očekuju iduću subotu 16. studenoga, prođe bolje nego što je prošao prekjučer, nije isključeno da će odnijeti pobjedu u ponovljenom prvom krugu i da drugog kruga neće biti. Ipak, više izvora s kojima smo razgovarali iz SDP-a, taj se drugi krug očekuje, i to između Kolarića i Peteka. Održat će se, ako do njega dođe, tek 23. studenoga.

Prema neslužbenim rezultatima, Kolarić je dobio gotovo 400 glasova, Petek nešto manje od 300. Razlika je to koju Peteku nije lako dostići, pogotovo kada se u obzir uzme i činjenica da je Kolarić od početka smatran blagim favoritom, među ostalim i zato što odgovara aktualnom vodstvu na Iblerovu trgu na čelu sa Sinišom Hajdašem Dončićem. Peteka ista ta vrhuška ne smatra SDP-ovim establišmentom. On je u stranci tek tri godine, a osim toga na glasu je i kao netko nepredvidiv, kome se ne može vjerovati i tko neće slijediti zapovijedi koje dođu s Iblerova trga. S druge strane, s Kolarićem su na sigurnom, znaju što mogu očekivati i što mogu dobiti.

Ipak, u Petekovu timu ne misle baciti "koplje u trnje". Uvjereni su da se Kolarić može pobijediti i da će velika većina onih koji su u prvom krugu dali svoj glas Igoru Dragovanu u drugome glasati za Peteka kao kandidata promjene. Naravno, Peteku bi tu dobro došla potpora samog Dragovana, ako bi on pozvao svoje birače da glas daju upravo njemu. No za sada Dragovan to nije učinio, a pitanje je i hoće li s obzirom na nepravilnosti zbog kojih se izbori ponavljaju. U Kolarićevu stožeru s druge strane gaje nadu da će sve biti riješeno iduću subotu, kada se očekuje ponavljanje izbora na Peščenici. Ne bude li tako i dođe li do drugog kruga, uvjereni su u Kolarićevu pobjedu nad Petekom.

Ključno pitanje koje će uskoro doći na dnevni red, nakon što se izbori za zagrebačkog lidera završe, ionako će biti tko će biti kandidat SDP-a za gradonačelnika Zagreba. I Petek i Kolarić imaju ambiciju biti kandidati za prvog čovjeka Zagreba. Mnogi u vrhu SDP-a smatraju pak da nijedan nema ozbiljne izglede ugroziti Tomaševića pa čak niti donijeti stranci ozbiljan rezultat na lokalnim izborima. Izborom kandidata za gradonačelnika u Zagrebu, s druge strane, novi šef SDP-a Hajdaš Dončić pokazat će koliko je ozbiljan u namjeri da SDP u glavnom gradu vrati na puteve stare slave i misli li se ozbiljno obračunati s Možemo ili će biti zadovoljni s pokojim mandatom u Zagrebačkoj skupštini više, što isto nije isključeno.

– Ako ćemo ići u tu utrku s Petekom ili Kolarićem, onda to znači da nemamo neke velike ambicije. Tomašević se može pobijediti i SDP može naći čovjeka s kojim je to moguće postići. Taj netko je bivši ministar financija Boris Lalovac, koji, uđe li u drugi krug, pobjeđuje Tomaševića – uvjeren je jedan ugledni član zagrebačkog SDP-a. Naravno, za tako nešto prvo trebaju uvjeriti Lalovca da pristane na kandidaturu, u što malo tko u zagrebačkom SDP-u vjeruje da je realno.

