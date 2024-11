Zagreb se konačno uhvatio u koštac s grafitima: 'Iz petog pokušaja smo uspjeli'

U Zagrebu je konačno počelo dugo očekivano uklanjanje grafita s pročelja zgrada koje financira Grad. Krenulo se sa šest zgrada u Vodnikovoj ulici, zatim će se uklanjati i s ostalih 270 privatnih zgrada u gradu, a idući tjedan i s Doma zdravlja u Runjaninovoj. Zamjenik zagrebačkog gradonačelnika Luka Korlaet podsjetio je da je lani donijeta odluka kojom se uklanjanje grafita financira u potpunosti iz gradskog proračuna. Temeljem te odluke raspisali su javni poziv na koji im se dosad javilo "čak 270 predstavnika suvlasnika zgrada koji su pokazali interes da se s pročelja njihovih zgrada uklone grafiti".

Korlaet kaže da ih to jako veseli. Za uklanjanje grafita s privatnih zgrada su za 2025. alocirali 400.000 eura, od kojih je za prvih šest ugovorenih zgrada u Vodnikovoj ulici alocirano 46.000 eura, otprilike 7500 eura po zgradi, a što uključuje skidanje boje te nanošenje nove boje i antigrafitnog premaza. "Proveli smo nekoliko javnih nabava, i evo, iz petog pokušaja smo uspjeli", istaknuo je.

Objašnjava da je javna nabava za izvođača radova provedena u dva koraka - prvo se izabrao jedan bazen od pet tvrtki, unutar kojih su se onda odvijala mini nadmetanja za pojedine poteze. Prva je u tom mini nadmetanju odabrana tvrtka Hidrostres, koja je počela s uklanjanjem grafita u Vodnikovoj ulici na prvih šest zgrada. Korlaet je najavio da je pred ugovaranjem i uklanjanje grafita s idućih 10 zgrada, u Vodnikovoj ulici, Ilici, Donjem gradu. Kaže da je zasad ukupno obuhvaćeno preko 70 adresa, i kako gradonačelnik Tomislav Tomašević bude potpisivao odluke tako će to ići dalje. "Zasad imamo za 70 adresa spremno financiranje uz ritam od dva dana po zgradi i to kreće jedno za drugim", kaže Korlaet. Uglavnom se donji dio zgrade pjeskari - kombinacijom pijeska i vode pod visokim tlakom se guli i na taj način čisti, a gornji dio zgrade se prebojava prvo temeljnom bojom, a onda tonom koji je što sličniji postojećem tonu.

Zatim se na to nanosi antigrafitni premaz, odnosno sjajni prozirni sloj koji omogućava da se neki novi grafit koji se eventualno nanese na pročelje skida vrlo lako, s mokrom krpom. Grafiti se skidaju i s prozora i stakala zgrada, što znači da se radi "o kompletnoj usluzi". Koralet je također najavio da su unutar Čistoće - podružnice Zagrebačkog holdinga osnovali tim koji će uklanjati grafite sa zgrada u gradskom vlasništvu. Uklanjanje grafita dogovoreno je s ravnateljima prvih pet gradskih zgrada - to su Dom zdravlja u Runjaninovoj, te dvije škole i dva dječja vrtića u Donjem gradu. Prvi je na redu sljedeći tjedan Dom zdravlja u Runjaninovoj gdje će se s pročelja zgrade skinuti 200-tinjak kvadrata grafita. Korlaet napominje da su u sistematizaciji za tu svrhu napravili novi opis radnog mjesta. Zasad su to dva novozaposlena radnika Čistoće. Planiraju zaposliti 10-ak radnika, odnosno imati pet gradskih timova po dva radnika.

"Mislimo da bi onda skidanje grafita sa škola, dječjih vrtića, bolnica...moglo isto ići dobrim tempom", kaže Korlaet. Kazne za one koji šaraju po zgradama nisu visoke, kreću se za fizičku osobu od 100 do 250 eura, jer je gradska odluka o komunalnom redu usklađena s prekršajnim zakonom. Korlaet pretpostavlja da je zakonodavac tako napravio jer su uglavnom počinitelji maloljetnici, pa da se njihove roditelje "ne lupi previše po džepu".

Kaže da su ove godine u drugom polugodištu izdali tek 15-ak kazni, zato što su počinitelji najčešće u hudicama, s kapuljačama i teško ih je identificirati. Dodaje kako imaju još jednu opciju, a to je ugradnja kamera na pročelja zgrada. Ugradnju kamera Grad Zagreb sufinancira sa 60 posto udjela, pa ako se predstavnici suvlasnika odluče na taj potez morat će sa 40 posto udjela sudjelovati u toj investiciji. Grad također ima veliku ambiciju poduprijeti obnovu pročelja u širem smislu, s kojima je problem pogotovo u Donjem i Gornjem gradu, te namjeravaju izmijeniti gradsku odluku kojom će u potpunosti financirati obnovu pročelja. Obnova pročelja sada se sufinancira sa 80 posto.