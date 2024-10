Nastavljaju se razgovori oko problematičnog dječaka, Grad: Nećemo opet pokrenuti postupak procjene njegovog stanja

Roditelji učenika zagrebačke škole nastavljaju bojkot i svoju djecu ne šalju na nastavu nakon što se devetogodišnji dječak vratio. Razgovori s predstavnicima Grada i Ministarstva se nastavljaju i tijekom četvrtka, ranije je bilo potvrđeno Večernjem listu, a iz Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade grada Zagreba navode kako oni neće ponovno provoditi utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta, navodeći kako je preduvjet za to opservacija stručne službe škole, kao i zdravstvena i druga dokumentaciju koju mogu dostaviti samo roditelji.

- Ministarstvo je jučer napisalo da Gradski ured pokrene postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, ali neće to Gradski ured pokrenuti jer bi time kršio propis Ministarstva već to može pokrenuti škola, tj. stručno povjerenstvo škole koje čine liječnici školske medicine, stručni suradnici u školi, pedagog, psiholog itd.. Oni trebaju pokrenuti taj postupak. Ako želimo pomoći djeci, moramo pomoći školi te da je škola do sada učinila sve što je bilo dogovoreno - objašnjava pročelnik Ureda Luka Juroš.

Onaj tko može odlučivati o utvrđivanju psihofizičkog stanja dječaka je škola, zbog čega sve institucije trebaju školi dati potporu, ali i imenovati novog vršitelja dužnosti ravnatelja, objasnio je u emisiji HRT-a u Mreži prvog. Inače, Ministarstvo je u jučer novom zahtjevu upućenom Gradskom uredu navelo i kako uključivanje dječaka u redovito obrazovanje ne odgovara njegovim potrebama i mogućnostima, a posebna savjetnica ministra Ivana Pavić Šimetin tvrdi kako tu nije bilo prejudiciranja i prije same odluke stručnog tima, već samo sugestija.

Pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević pak navodi kako dijete ''nije bilo obuhvaćeno primjerenim i stručnim intervencijama ranije'', zbog čega se nije moglo spriječiti da dođe do cijele situacije.

- Pozvala sam roditelje i školu da se djeca vrate na nastavu, da bi mogli ostvariti svoje temeljno pravo, a to je pravo na obrazovanje - kazala je, dodavši kako su svi uključeni u ovu situcaiju dali jamstva u sigurnost učenika.

