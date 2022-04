Dobre vijesti

Najpopularnije zagrebačke tržnice od ponedjeljka rade dulje

Dosadašnje radno vrijeme u razdoblju od ponedjeljka do petka s 14 sati produljeno je do 16 sati, rad subotom umjesto do 14 sati sada je do 15, a rad nedjeljom s 13sati pomaknut je do 14 sati.