Nagrade turi koju vode beskućnici, detektiranju zagađenih zona...

Za najbolje projekte kojima je u poslovnu ideju uključen i rad na društvenoj promjeni kao dio razvoja društvenog poduzetništva u svijetu, nagrađena su jučer četiri tima mladih poduzetnika, dobitnici programa Social Impact Award Hrvatska.

Nakon provedenih radionica poslovnog planiranja u Zagrebu, Splitu i Osijeku, na kojima je sudjelovalo 158 studenata i mladih između 14 i 30 godina, iskristalizirale su se tri, po mišljenju žirija, najbolje ideje koje rješavaju društvene ili ekološke probleme: edukacijska tura Invisible Zagreb koju vode bivši beskućnici, mobilna aplikacija za lociranje i dojavu te prosljeđivanje informacija službama za zbrinjavanje divljih odlagališta otpada i onečišćenja mora i priobalja Clear Coast te platforma Service4you koja spaja amatere koji pružaju razne usluge i one koji su u potrazi za njihovim uslugama.

Posebnu nagradu publike odnijeli su Finaktivci, organizacija za edukaciju djece o pametnom korištenju financija od najranije dobi. Oni će kao početni “push” za razvoj svoje ideje dobiti po 10.000 kuna, mentoriranje i besplatno sudjelovanje na međunarodnoj SIA2019 konferenciji u Kijevu.

Sudjeluje više od 20 zemalja

Program Social Impact Award pokrenuo je 2009. Impact Hub Vienna u partnerstvu sa Zakladom Erste i Vienna University of Economics and Business. Zaživio je u više od 20 zemalja Europe, Azije i Afrike te godišnje uključi više od 8000 studenata i mladih. Kao licencirani nacionalni program provodio se i u Hrvatskoj od 2014. do 2016., a nakon stanke, ove ga je godine ponovo pokrenula ACT Grupa, zajednica društvenih poduzetnika i potporna organizacija za razvoj društvenog poduzetništva u Hrvatskoj i srednjoj i istočnoj Europi. Glavni su im partneri ove godine Erste banka, L’Oreal Adria-Balkan i ACT Printlab.

Pritisak na nadležne

Invisible Zagreb polaznicima nudi mogućnost da se informiraju o problematici ekstremnog siromaštva, ali i doprinesu njegovu rješavanju donacijama vodičima. Tura nije vodič kroz turističke znamenitosti, nego kroz mjesta na kojima obitavaju beskućnici, uz naraciju kako je lako doći do tog “statusa” i teško iz njega izaći. Aplikacija za dojavu onečišćenih lokacija dijeljenjem informacija putem društvenih mreža potiče mogućnost samoorganizacije u prikupljanju otpada i radi pritisak na službe nadležne za njegovo zbrinjavanje. Platforma koja spaja ponudu i potražnju za ljudima s vještinama cilja na stvaranje zajednice vještih amatera i eventualno ih motivirati da postanu pravi poduzetnici. I na kraju, edukacija djece o financijama usmjerena je na to da mališane, već od četvrte godine života, nauči cijeniti plaće roditelja, poduči ih što je novac i kako od njega stvoriti još novca.