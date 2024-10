Na zagrebačkom Europskom trgu udruge za zaštitu životinja slave njihov Međunarodni dan

Na zagrebačkom Europskom trgu, u organizaciji Grada Zagreba i Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, sutra će se od 10 do 18 sati održati događanje povodom Međunarodnog dana zaštite životinja u sklopu kojeg će udruge koje se bave zaštitom životinja, skrbe o životinjama i promoviraju udomljavanje predstaviti svoj rad i štićenike, a zainteresirani posjetitelji moći će se informirati na koje se sve načine može pomoći životinjama.



Štićenici Skloništa za nezbrinute životinje Grada Zagreba tražit će svoj dom šećući s volonterima po Europskom trgu, a najmlađi štićenici čekat će ruke za maženje unutar psećeg kutka. Posjetitelji će dobiti edukativne materijale, a moći će se informirati i o prednostima udomljavanja životinja naspram njihove kupnje. Promovirat će se kontrola mikročipiranja pasa te kastracija pasa i mačaka kao važna pomoć životinjama.



Posjetitelji će moći saznati kako dobro brinuti o mački ili psu, kako volontirati u skloništu ili nekoj od udruga, zašto se potpisuje ugovor o udomljavanju te o čemu sve treba promisliti prije donošenja odluke o brizi za životinju i kako prijaviti zanemarivanje životinja. Moći će doznati više o divljim životinjama i okruženju u kojemu one žive te kako mogu pomoći domaćim životinjama. Također, potpisivat će se peticije, poput one za zabranu držanja pasa na lancu, najavljuju Prijatelji životinja.

– Brojni su načini da se aktivno zauzmemo za životinje i Međunarodni dan zaštite životinja može biti poticaj da učinimo što je više moguće za životinje svaki dan u godini – napominju organizatori i pozivaju sve da budu dio obilježavanja ovoga važnog međunarodnog dana kako bi zajedno promicali zaštitu životinja i družili se u pozitivnoj atmosferi.

Udruge koje će se predstaviti su: Noina arka, BIOM, Prava šapa, Futura, Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča i mobilitet, Udruga za pomoć zečevima i kunićima Zecovi, Prijatelji životinja, Mreža za zaštitu životinja, SOS Cat, Merida, WWF Adria, Meow me, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Rina, Hrabre njuške.

Na Europskom trgu bit će smješten i restoran s klupama i suncobranima kako bi posjetitelji mogli uživati u dobroj hrani i zadržati se na druženju s predstavnicima udruga i životinjama. Nudit će se bučnica s više vrsta tikvica, falafel, prženi batat, burgeri, štrudla od jabuka s vanilijom, čoko kocke, osvježavajući napitci i slično.



Iz udruge Prijatelji životinja podsjećaju sve da će danas i sutra od 9 do 19 sati moći posjetiti atraktivnu mobilnu izložbu „Za životinje” – Europska turneja 2024., koja putuje kroz veće europske gradove i u unutrašnjosti kamiona opremljenog multimedijalnim sadržajem prikazuje svakodnevicu životinja na farmama. Izložba će biti postavljena na križanju Cesarčeve i Bakačeve ulice te je ulaz besplatan.