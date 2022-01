Sesvećanima dozlogrdilo: 'Lijepe kazne,a nemamo se gdje parkirati'

Selčinska ulica u Sesvetama, kažu njezini stanovnici, pravi je magnet za prometne redare. Gotovo da ne prođe dan a da deseci vozača ne dobiju kaznu za nepropisno parkiranje, a na njihova objašnjenja da jednostavno nemaju mogućnost osim nastaviti to raditi redari se oglušuju.

Prisiljeni smo na pločnik

I ne krive stanovnici Selčinske, naravno, redare što im redovito ostavljaju “čestitku” u obliku uplatnice od 300 kuna, već je problem u kroničnom nedostatku parkirališnih mjesta koji ih muči već nekoliko godina.

– Kad su se ove zgrade radile, devedesetih, ovaj broj parkirališnih mjesta bio je dovoljan za tadašnje potrebe. No vremena su se promijenila, neke obitelji sad imaju i po tri-četiri automobila. I više jednostavno nemamo gdje ostavljati svoja vozila. Često smo zato prisiljeni parkirati ih na pločnik, ali ostavimo dovoljno mjesta pješacima da im ne bismo smetali. No kazne stalno stižu – prepričava nam situaciju Ivan Biondić, stanovnik Selčinske. Kazne dobivaju i prijatelji koji im svraćaju u posjet, dodaju susjedi, a zbog problema s nedostatkom mjesta za parkiranje ulicom znaju kružiti po pola sata, a onda su prisiljeni limene ljubimce ostaviti u drugom dijelu kvarta. Biondić i susjedi iz ulice prije nekoliko su godina, dodaje, pokrenuli inicijativu kojom traže da se nekoliko manjih zelenih gradskih parcela pretvori u parkiralište sa 120 mjesta, kao i dječje igralište. Sluha u Mjesnom odboru i Gradskoj četvrti, kaže, tada nije bilo.

– Ovaj je problem za nas realan i skup. I znam da postoje drugi dijelovi grada gdje je situacija ista. Razgovaramo s novom predsjednicom Mjesnog odbora, možda će se nešto promijeniti – ističe Biondić. Kvart Selčina spada u Mjesni odbor Gajišće, a Dubravka Lisičak, koja je od lipnja njegova šefica, zainteresirana je, kaže, za rješenje problema.

– Nedavno mi se obratio ogorčeni građanin koji svakog tjedna nakon noćne smjene nađe zataknutu kaznu na brisaču koju uredno mora podmiriti, a problem se ne rješava. Na inicijativu vijećnice Mjesnog odbora koja stanuje na Selčini prema Gradskoj četvrti Sesvete otišao je prijedlog da se u program građenja i održavanja komunalne infrastrukture za ovu godinu uvrsti uređenje zapuštenih javnih površina na Selčini, čijom bi se realizacijom dobilo najmanje tridesetak parkirališnih mjesta. Vijeće je, osim toga, u kolovozu tražilo i jednosmjernu regulaciju Selčinske te izvid struke na terenu vezano uz problem i iscrtavanje postojećih parkirališnih mjesta okomito na smjer ulice kako bi se dobio veći broj – govori Dubravka Lisičak.

Ako se susjedi slažu...

Problema je svjestan i predsjednik Vijeća gradske četvrti Sesvete Stjepan Kezerić pa dodaje da se prije nekoliko godina razmatralo da se ondje za stanare sagrade garaže. No to je bila preskupa investicija pa se od nje odustalo. Ali podržat će gradnju parkirališta u ulici ako za to bude i većina stanovnika.

– Te parcele su zelene površine, a znate kako ljudi znaju burno reagirati ako se zadire u zelenilo da bi se pretvorilo u parkirališta. Misli li Mjesni odbor da je to dobra ideja, trebalo bi provesti anketu među susjedima. Ako se većina s tim slaže, mi ćemo to napraviti – kaže Kezerić. Iz Grada nam na pitanja o tome što učiniti sa Selčinskom zasad nisu odgovorili.