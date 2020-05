Na raskrižju Trga Republike Hrvatske i Roosveltovog su radovi, pogledajte regulaciju prometa

Na raskrižju Trga Republike Hrvatske i Roosveltovog trga, radi se na sanaciji tramvajskog kolosjeka. Zbog to je od jutros zauzet dio kolnika, a promet se odvija po preostalom slobodnom dijelu. Privremena regulacija trajat će do ponedjeljka.

Zbog sanacije posljedica uzrokovanim potresom, pak, zatvoren je Trg J.J.Strossmayera, za sav promet, danas i sutra, od 7 do 18 sati, a zbog radova na kolniku, za sav je promet do petka zatvoren dio Oporovečke ulice, od ulice Aleja Tišine do Oporovečke ulice kućni broj 127 do. Do petka je zatvoren i dio Kostelske ulice, u zoni raskrižja sa Cesargradskom ulicom, zbog radova na vodoopskrbnom sustavu.