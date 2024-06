Molitelji i ove subote na Trgu, interventna ih razdvaja od prosvjednika

Dana 1. lipnja, na prvu subotu u mjesecu, u Zagrebu se održava još jedna muška molitva krunice. Počela je u 8:30 na Trgu bana Josipa Jelačića, a moli se, kako navode na stranici Muževni budite, na sedam različitih nakana. Na Trg su stigli i protuprosvjednici koje od molitelja na koljenima dijeli kordon policije. Protuprosvjednici su postavili transparente na kojima piše "Bez bogova, bez gospodara", "Ne damo slobodu ulice", "Queer revolucija protiv patrijarhata" i "Patrijarhat ubija".

Muškarci, inače, mole za domovinu, mir i obraćenje hrvatskog naroda te za prestanak bogopsovke; za muškarce – da postanu duhovni autoriteti u obitelji koji će hrabro svjedočiti i prenositi katoličku vjeru; za život u predbračnoj čistoći, za čednost u odijevanju i ponašanju te za obnovu katoličkih brakova; za prestanak pobačaja i otvorenost bračnih parova životu; za svete, autentične i beskompromisne crkvene pastire i nova duhovna zvanja; za duše u čistilištu i za osobne nakane.

Podsjetimo, u popodnevnim satima subote gradom Zagreb će marširati masa ljudi vijoreći dugine zastave. Skandirat će poruke o ljubavi, jednakosti i različitosti, a to je sve dio 23. Povorke ponosa koja se održava u Zagrebu, i to pod geslom "Ustale i ostale! - Ustali i ostali!". Ova lipanjska subota, naime, prva je u mjesecu, a po tome i posebna jer će se istog dana održati dva važna događaja, no s potpuno suprotnog ideološkog spektra. Oba su događaja intenzivno medijski praćena, zaokupljaju pažnju cijele zemlje, te obje manifestacije izazivaju burnu i intenzivnu javnu raspravu.

Što se tiče Zagreb Pridea, okupljanje počinje od 15 sati, a povorka će proći Frankopanskom, Ilicom, Trgom bana J. Jelačića, Jurišićevom, Draškovićevom, sve do Ribnjakom. U Parku Ribnjak održat će se prosvjedni i svečani skup, s početkom od 17:30, a on će trajati do 19 sati, nakon čega kreće zabavni program.

