Ministar Fuchs najavio mjere sigurnosti u školama: 'Mijenjamo brave, zaključavamo škole, zapošljavamo dodatno osoblje'

Nakon održanog sastanka u Ministarstvu obrazovanja, ministar Radovan Fuchs dao je izjavu na medije u kojem je izložio niz mjera za sigurnost u školama nastavno na nezapamćenu tragediju koja se u petak dogodila u zagrebačkoj osnovnoj školi. Najavio je tako da će se škole zaključavati, da će se mijenjati brave te da će biti dodatna zapošljavanja. Sljedeći sastanak održat će se 30. prosinca.

"Jedna od mjera koju ćemo tražiti je odmah je striktna primjena nekih važećih zakonskih propisa, a to je da škole moraju biti zaključane.Tu je i mjera da pri ulasku u školi uvijek bude prisutan netko od djelatnika škole i da škole primijenjuju protokole koje imaju u tim situaicjama, koje su škole u skladu sa zakonskim odredbama definirale same.

Ono što će se učiniti odmah je da se promijene brave na vratima, tako da se mogu otovriti iznutra ali da se ne mogu otvoriti izvana bez da neku osobu osim đaka, a đaci ulaze u nekom periodu od pola sata do 45 minuta iza početka nastave. Mogu ući u školu samo ako ih netko u školu pusti.

Sljedeća faza je rješavanje problema tehničke prirode. Nakon promjene brave trebalo bi ići i u promjenu vrata, posebna produpožarna vrata koja imaju prečku da se mogu vrlo lako otvoriti. Zabrana svima ulazak u školi koji nisu djelatnici ili učenici, i roditelji se moraju najaviti", rekao je Fuchs.

Dodao je i da će se u nekim školama morati zaposliti dodatno tehničko osoblje koje bi bio širi od običnog zaštitara jer bi osoba trebala biti educirana i u smislu sigurnosti, protupožarne zaštite i zaštite na radu. "To je jedan širi kontekst. Potrebno je izraditi i program edukacije i educirati te osobe. Predivjet ćemo i takva radna mjesta u školama. Pristupit će se u komunikaciji i s ravnateljima i osnivačima u definiranju i odobravanju takvih radnih mjesta", kazao je Fuchs.

Uz dodatna zapošljavanja, napravit će se i analiza. "Srednjoročno ćemo imati neke osnovne nacrte ovih protokola, a paralelno s time će se raditi na analizi najboljih tehničkih rješenja gdje će stručnjaci za zaštitu i sustave reći što o tome misle. Nije to tako jednostavno rješenje, svi imaju određene ideje i sve su dobrodošle. U ovom trenutku samo primjena ovih mjera će dati jedan osjećaj sigurnosti i roditeljima, svakako i samoj djeci. Nastavljamo raditi, radit ćemo vrlo intenzivno, s velikim tempom", rekao je.

Dogradonačelnica Danijela Dolenec nije htjela komentirati sastanak koji gradonačelnik održava u gradskoj upravi sa zaštitarskim tvrtkama, ali je komentirana sastanak u ministarstvu. "Svi su ravnatelji mobilizirani kako bismo osigurali da početak nastave protekne najbolje moguće. One škole koje do sada nisu mogle biti zaključavane sad će biti zaključane, da imaju brave koje se mogu zatvoriti, standardizirat će se neki protokoli sigurnosti. Dobili smo od ministarstva potvrdu da one škole koje nemaju tehničkog osoblja dobit će novo tehničko osoblje. Suglasje postoji da je potrebno sistematizirati novo mjesto, nije rješenje u vanjskim mjestima gdje ljudi ne poznaju školu. Ovo povjerenstvo i njene podskupine time će se baviti – rekla je Dolenec.