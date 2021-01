'Megalomansku ljepoticu' koja stalno zapinje Bandić otvara tik pred izbore

Do Sljemena ćemo njome za 455 dana. Tako je govorio gradonačelnik Milan Bandić kad je bagerom iskopao prve kubike zemlje na gradilištu donje stanice. Da bi otvorio radove na dugoočekivanoj žičari, položio je i za bagerista, a bilo je to 25. siječnja 2019. Dvije godine, odnosno 730 dana, prošle su od tog obećanja, a žičara još čeka otvaranje.

Kontroverzan “adut”

Odgađalo se njezino puštanje u promet nekoliko puta. Prema prvim najavama trebala se otvoriti lani na Dan grada, 31. svibnja. Potom je sve prebačeno za rujan. A onda su i korona te zatvaranje granica dodatno pomrsili planove pa su iz Grada još jednom odgodili otvorenje, ovaj put za studeni. Potom se ciljalo na to da se otvori prije adventa jer je žičara trebala biti jedna od lokacija manifestacije, no stezanjem epidemioloških mjera i od toga se odustalo.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL 02.01.2021., Zagreb - Sljemenska zicara nece biti pustena u promet kako je najavljivano 3. sijecnja. Zbog dodatnih ishodjenja dozvola i radova na celicnim i betonskim djelom gornje postaje. Photo: Marko Prpic/PIXSELL

Posljednji poznati datum koji je Bandić najavio bio je 3. siječnja, a žičarom su se trebali voziti skijaši na Snježnu kraljicu. No i tu je zapelo jer je na tehničkim pregledima za uporabnu dozvolu povjerenstvo za pregled građevina zatražilo dopunu dokumentacije od izvođača Doppelmayr, a morali su se još izvesti radovi na čeličnom ojačanju gornje postaje kako bi se povećala otpornost na potrese. Ti bi radovi, kažu u Gradu, trebali biti završeni tijekom veljače, a očekuju tada i dostavu tražene dokumentacije od austrijskog Doppelmayra, nakon čega ide izdavanje uporabnih dozvola, njih čak 11. Drugim riječima, žičara bi se, prema svemu sudeći, mogla otvoriti na proljeće pa se mogu čuti nagađanja da gradonačelnik cilja na to da je otvori pred izbore. Političke poene sakupljao je na sličan način Bandić i potkraj svojih proteklih mandata, pa je tako tik pred izbore 2013. otvarao tek uređeni Umjetnički paviljon nakon obnove koja je trajala sedam godina.

Prošetao se i novom dionicom Branimirove, od Zavrtnice do Heinzelove, što je nazvao “povijesnim spojem” koji omogućuje da se od Glavnog kolodvora do Sesveta stigne za dvadesetak minuta. Pred izbore 2017. otvorio je bazen i sportsku dvoranu u Novom Jelkovcu. Ipak, žičara je dosad najvelebniji “adut”, no pitanje je kako će taj potez doživjeti Zagrepčani, a prije svega Gračanci u čijem susjedstvu je izrasla “megalomanska ljepotica”, kako je zovu, s obzirom na to da je projekt dosad izazvao niz kontroverzi, počevši od činjenice da se ceh gradnje s 365 milijuna i devet aneksa ugovora popeo na 512 milijuna kuna, zbog čega je i USKOK odlučio istražiti cijelu priču. Samo neka “delaju”, rekli bi u Gradskoj upravi Bandićevim rječnikom, jer, ističu, nema se tu što skrivati. A problem je zapravo, kako je objasnio pročelnik Ureda za izgradnju Dinko Bilić, manjkavost dokumentacije koju je tvrtka Elektroprojekt d.d. izradila i isporučila Gradu pri samom početku gradnje, a koja nije bila u potpunosti razrađena te ju je bilo potrebno dopuniti, što je rezultat radova na mehaničkoj otpornosti i stabilnosti nosive čelične konstrukcije gornje stanice, koji trenutačno traju.

U međuvremenu su, dodaju u ZET-u, zaposlili sedam diplomiranih inženjera strojarstva među kojima će imenovati voditelja i zamjenika voditelja žičare te 25 radnika sa srednjom stručnom spremom koji će obavljati posao tehničkog osoblja. Sve je radnike, kažu u ZET-u, Doppelmayr obučio kako upravljati opremom koju su dostavili i montirali. No žičara Bandiću, barem ako se pita oporbenjake u Gradskoj skupštini, baš i nije neki “as iz rukava”, upravo zbog niza afera koji su pratili njezinu gradnju.

Od obećane pruge ni metra

– Žičara je gradonačelnikov kapitalni projekt koji su pratili i kapitalni problemi, a važnije od datuma otvaranja je da se u lipu iznese koliko je zapravo koštala. Neki već spominju da je stvarna cijena 700–800 milijuna kuna, a mišljenja sam da bi iznos mogao biti i viši. Da je otvori i na dan lokalnih izbora, to Milanu Bandiću neće pomoći jer će ovaj put izgubiti izbore – govori HNS-ov Tomislav Stojak.

SDP-ovac Matej Mišić dodaje, pak, da je Bandić poznat po tome da otvara ili zatvara nešto “veliko” pred izbore, pa je tako prije četiri godine osam dana prije izbora najavio gradnju tramvajske pruge od Kvatrića do zračne luke, no do danas nije sagrađen ni metar.

– Umjesto da joj se građani vesele, žičara je svima postala kost u grlu. Ne čini mi se da bi njezino otvaranje moglo utjecati na to da Bandić bolje kotira na izborima, ali on je sposoban i najgoru stvar okrenuti sebi u korist, pa da se i to dogodi, ne bi me čudilo – zaključuje Anka Mrak-Taritaš iz GLAS-a.

Video: Tko je kriv za eksploziju troškova za žičaru Sljeme? Radovi i opremanje poskupjeli su za 102 milijuna kuna