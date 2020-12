Maras: HDZ konačno priznao da je Bandić njihov kandidat

Zagrebački SDP prozvao je gradonačelnika Bandića da javnim novcem plaća kampanju za lokalne izbore što je, tvrde, vidljivo iz predloženog proračuna za 2021., kao i to da je HDZ konačno priznao da je Bandić njihov kandidat.

HDZ-ovi zastupnici, prvi put nakon nekoliko godina, nisu podnijeli ni jedan amandman na proračun Grada Zagreba o kojem će sutra raspravljati Gradska skupština, a to dovoljno govori da je koalicija HDZ-gradonačelnik Milan Bandić razotkrivena do kraja, rekao je predsjednik zagrebačkog SDP-a Gordan Maras. Smatra da će na lokalnim izborima u Zagrebu HDZ vjerojatno imati alibi kandidata, kao što je to na posljednjim izborima bio Drago Prgomet.

No, njihov pravi kandidat, kojeg pod svojom kontrolom drže neoborivim argumentima DORH-a, je Milan Bandić, ustvrdio je Maras.

Izvijestio je da je zagrebački SDP predložio desetak amandmana na gradski proračun za 2021. te ocijenio kako je "nenormalno" da HDZ i Bandić u kriznoj 2020. i 2021. predlažu povećanje gradskog proračuna.

U proračunu se pritom prikazuje, kaže Maras, da će rashodi biti nadoknađeni prodajom gradske imovine, primjerice bivše tvornice "Sljeme" i to, kako dodaje, za manje novca nego što ju je grad Zagreb platio. Maras je ustvrdio da takav prijedlog proračuna u sebi sadrži paradokse jer se istodobno planiraju troškovi za izgradnju knjižnice u Paromlinu i prodaja Paromlina radi plaćanja gradskog deficita.