Loše vijesti za stanovnike Miroševca: Radovi na glavnoj prometnici produljeni su za još 5 dana

Umjesto do 31. kolovoza, kako je do sad predviđeno, radovi na Miroševečkoj cesti u Gornjoj Dubravi produljeni su za još nekoliko dana te se sad predviđa njihov završetak za 5. rujna.

– Zbog potrebe izvođenja radova uređenja kolnika, Miroševečka cesta na dijelu od ulice Granešina do Fabijanićeve ulice, od srijede 31. 08. 2022. od 04.00 sata do ponedjeljka 05. 09. 2022. do 04,00 sata, bit će zatvorena za sav promet.

Obilazni pravci za vrijeme navedenih radova bit će: Miroševečka – Fabijanićeva - Novačka – Kolakova - polukružno Kolakova/G. Šuska – Kolakova – Dankovečka - Sunekova – Miroševečka i obratno. ili Miroševečka – Ulica Vida Ročića – Štefanovec – Av. G. Šuška – Kolakova - Dankovečka - Sunekova – Miroševečka i obratno – javljaju u Gradu.

Važno je napomenuti da će još uvijek biti omogućeno dvosmjerno kretanje Alejom Hrvatske mladeži, dokle god traju radovi. To će dobro doći onima koji ne žele raditi krugove od više kilometara.

To znači da će se produljiti i privremena regulacija ZET-ovih autobusa, pa će tako oni prometovati obilazno preko Markuševca. Od Fabijanićeve do Markuševca prevozit će izvanredna autobusna linija 208A.