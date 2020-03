Klara će dobiti okrugli vrtić za 240 mališana

Prije točno jednog desetljeća stanovnici Svete Klare čuli su da će nagodinu dobiti vrtić. Ponadali su mu se opet četiri godine kasnije, no i dalje njihovi mališani moraju na čuvanje u susjedne kvartove. Treća sreća? Mogla bi biti, budući da Jadranko Baturić, predsjednik Vijeća gradske četvrti Novi Zagreb – zapad, najavljuje da bi do proljeća 2021. godine ovo naselje konačno trebalo dobiti vrtić, i to, kaže, jedan od najsigurnijih u gradu.

Naselje s 18.000 stanovnika

– Arhitekti iz biroa Proarh, koji su ga projektirali, osmislili su genijalno rješenje. Bit će kružnog oblika i u sredini će imati atrij u kojemu će se djeca moći igrati bez ikakva straha od prometa. A zbog kružnog oblika dvorišta, odgojiteljice će imati puno bolji pogled na mališane. Kad sam čuo za ovakav prijedlog i vidio nacrte, bio sam oduševljen. Ne bih bio iznenađen da za ovaj dizajn dobiju neku veliku nagradu – ističe Baturić. Za projekt je izrađeno idejno rješenje u kojemu se mogu pronaći dodatni detalji, poput onog da će se u prizemlju zgrade od 2730 kvadrata smjestiti šest jasličkih, a na katu šest vrtićkih skupina za boravak ukupno 240 djece. Pred-

viđeni su i kabineti za senzomotoriku, garderobe, prostorije za logopeda, pedagoga, psihologa i defektologa, kuhinja s blagovaonicom te poseban prostor za rad s roditeljima. Osim samog objekta, vrtić čini područje koje se prostire na 10.000 kvadrata, a u to ulaze veliko dvorište, pristupni put i parkiralište.

Do jeseni bi, kaže Baturić, trebala biti gotova dokumentacija za provođenje natječaja i za izvedbeni projekt. A ako svi natječaji, uk-

ljučujući onaj za izvođača radova, prođu bez problema, kopati bi se moglo početi već krajem 2020.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

– A do veljače sljedeće godine u idealnim bi uvjetima objekt mogao biti pod krovom – napominje Baturić. Informaciju da im vrtić napokon stiže vijećnici Mjesnog odbora Sveta Klara primili su s oduševljenjem, a njihov predsjednik Boris Kihak objašnjava i zašto. Ovaj projekt golema je stvar za naselje koje sad već broji 18 tisuća stanovnika, kaže, jer velik dio njih čine obitelji s djecom.

– A mališani iz Klare raštrkani su po vrtićima u cijelom Novom Zagrebu, od Trnskog do Sigeta i Botinca – ističe Kihak.Umjesto na crkvenom zemljištu odmah pokraj škole u Mrkšinoj, na kojem ga se prvotno planiralo graditi, vrtić će se nalaziti na parceli od 50 tisuća kvadrata koja je omeđena Sisačkom cestom i njezinim drugim odvojkom, Posedarskom ulicom i Burićevim odvojkom. Ondje su se nekoć planirali podignuti stambeni kompleksi, a govorilo se i o gradnji romskog naselja. Donedavno je, pak, parcela služila kao veliko divlje odlagalište otpada.

U planu i okretište

– To smo sad djelomično sanirali i zemljište pripremamo za gradnju. Osim vrtića i pristupne ceste za njega, namjera nam je ondje sagraditi i okretište autobusa za Svetu Klaru te polivalentno igralište. Parcela je zasigurno dovoljno velika za sve – zaključuje Baturić.