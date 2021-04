Još ništa od novog reciklažnog dvorišta na Črnomercu

Može parkiralište, a može i prazna ledina. Ma može sve, samo da nije reciklažno dvorište – glasni su bili stanovnici Črnomerca u rujnu prošle godine kad su im se, doslovce preko noći, na takozvanoj Opatičkoj livadi kod križanja sa Strmom cestom pojavili djelatnici Čistoće, a s njima i veliki kontejneri za papir, plastiku i metal. Da itekako misle ozbiljno, pokazali su i velikim prosvjedom na kojem ih se okupilo oko 200, a buna je upalila jer je samo nekoliko dana poslije reciklažno dvorište nestalo, jednako brzo kao što je u njihov kvart i stiglo.

Odustali jer je premalena

To je bilo u prvim danima lanjskoga listopada, no danas, punih pola godine kasnije, još nije pronađena alternativna lokacija za propisno odlaganje papira, plastike, metala i ostalog reciklabilnog otpada pa je Črnomerec ostao jedna od samo dvije gradske četvrti koje nemaju vlastito reciklažno dvorište, bilo da je riječ o fiksnoj ili mobilnoj varijanti. Najbliže im je ono u Zagorskoj ulici, koje spada u gradsku četvrt Trešnjevka sjever, a nalazi se na oko 15 minuta vožnje. Nije to tako daleko, priznaju stanovnici, no ipak bi voljeli da ne moraju odlaziti u drugu četvrt samo da odlože staru elektroniku i namještaj.

– Nakon iseljenja reciklažnog dvorišta u Ulici Črnomerec neko smo vrijeme “skautali” novu lokaciju i složili se da će se ona biti u Gradišćanskoj, iza doma zdravlja. Nedugo zatim počeli smo i krčiti parcelu kako bismo onamo preselili spremnike, no ustanovili smo da je ipak premalena za te potrebe. Osim toga, pronađeni su ondje i neki električni vodovi koji bi mogli biti opasni za djelatnike Čistoće, kao i one koji odvoze otpad, pa smo na kraju morali odustati od te lokacije – objašnjava Josip Jelić, predsjednik Vijeća gradske četvrti Črnomerec.

Trenutačno se još traži najbolje rješenje, dodaje, pa i dalje ne zna kamo bi se na kraju novo reciklažno dvorište trebalo smjestiti, a stanovnici Ulice Črnomerec nadaju se da se netko “ondje gore” ipak neće predomisliti pa ga vratiti između njihovih kuća i stambenih zgrada.

– Reciklažno dvorište nam treba, ali ne ondje. Parcela se nalazi na samo 200 metara od škole i uz autobusnu stanicu na kojoj se skupljaju djeca. Osim toga, okružena je gusto naseljenim kvartom pa ne želimo trpjeti smrad i buku zbog odvoza otpada – upozorava Mladen Salajster, starosjedilac i jedan od najglasnijih prosvjednika s Črnomerca. Želio bi, kao i svi stanovnici kvarta, da im se ondje uredi dječje igralište ili park za klince i odrasle, no nije siguran, kaže, hoće li se to na kraju i ostvariti jer se među susjedima počelo pričati da će se na livadi ipak graditi stambena zgrada.

– Dio parcele zapravo pripada časnim sestrama, a što su one napravile sa svojim dijelom, kao i što se namjerava s ostatkom zemljišta, ne znam. Priča se da će tamo na kraju biti zgrada, ali nadam se da to ipak nije istina jer kvart barem 50 godina nema vlastito igralište – oprezno će Sajalter.

Jelić: Glasine nisu istinite

Da bismo to provjerili, poslali smo upit u Grad Zagreb, kao i Holdingovu podružnicu Zrinjevac, koja ima pravo korištenja parcele na onom dijelu koji je proglašen općenarodnom imovinom, a zanimalo nas je kakve dugoročne planove imaju s njom. No, iako smo ih kontaktirali prije više od tjedan i pol dana, odgovor nismo dobili, ali je glasine koje kruže kvartom ipak opovrgnuo šef četvrti.

– Vijeće četvrti Črnomerec od nadležnih je tijela i ureda zatražilo izradu projektne dokumentacije za gradnju dječjeg igrališta – kaže Jelić