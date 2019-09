Izgleda kao burger, tako i “šmeka”, a zapravo je od proteina graška

Sočan je, a nije mastan, osjeti se okus graška, ali da ne znate, ne biste nikad pogodili da u njemu nema mesa. Takav je osjećaj nakon kušanja prvog veganskog burgera na svijetu koji izgleda i priprema se baš poput “pravog”, no ne sadrži meso, soju, gluten i genetički modificirane sastojke. Beyond Burger poslužuje se na jučer otvorenom 12. ZeGeVege festivalu na Trgu bana Jelačića, koji se može posjetiti još danas od 8 do 20 sati.

– Napravljen je od proteina graška, a za njegovu pripremu potrebno je manje prirodnih resursa – objašnjava Melanie Tvrdinić, direktorica Good Fooda, dodajući da po istom principu rade i Beyond Sausage, kobasicu kojoj cikla daje boju mesa.

Pasta od papajina enzima

Na festivalu se predstavlja i Marko Milčić sa svojim lager pivom zelene boje s dodatkom ekstrakta cvijeta industrijske konoplje, a ima ga i s okusom aronije. – Uskoro bi trebali biti dostupni i u nekim trgovačkim lancima, a traju i pregovori za izvoz u Britaniju i Njemačku – kaže Marko. Možete na Jelačić placu provjeriti i ponudu prvog veganskog web-shopa “Pusti otok”. Prodaju razne veganske sireve za koje se kunu da imaju okus kao kravlji, ali i mlince te bezmesnu hranu za pse i mačke.

Osim hrane i pića raspoređenih na stotinjak štandova, nudi se i prirodna kozmetika te šminka koja nije testirana na životinjama. Vanja Mihun i Vlatka Briški, primjerice, predstavljaju svoj brend Bioboutiqe, i to raznim mirisnim hidrolatima, šamponom s brusnicom, pastom za zube od papajina enzima, regeneratorom s voskom mimoze i rižinog zrna... Prirodnom kozmetikom mami i Vesna Sirovina iz Samobora, koja godinu dana ima obrt Melli.

– Imamo sapune s glinom, suha ulja, hijaluronske kremice, losione, meleme od rižina voska – nabraja Vesna, čiji štand uvjerljivo najviše miriši.

Uz vodič iz Večernjaka

Festival organiziraju Prijatelji životinja, koji su posebno ponosni na to što je ZeGeVeGe edukativna manifestacija pa uključuje i razne radionice te besplatno šminkanje i masaže, a na njemu, uvjereni su, svatko može naći nešto za sebe. Za sve koji razmišljaju o promjeni stila prehrane, pak, nudio se jučer i Večernji list uz koji se na dar dobiva “Mali vege vodič”.