Ivica Lovrić predstavio svoj plan za Zagreb 'bez temperature': 12 garaža, pet podvožnjaka, dva mosta...

Stranka Plavi grad danas je održala prvu u nizu najavljenih konferencija na kojima će prezentirati najvažnije dijelove programa za, kako su rekli, bolji i funkcionalniji Zagreb. Njihov kandidat za gradonačelnika, Ivica Lovrić govorio je o aktualnoj prometnoj situaciji u metropoli zbog koje je, rekao je, "Zagreb svrstan među 20 najgorih gradova u svijetu kada su u pitanju prometne gužve".

Na samom početku usporedio je Zagreb danas i 2019. godine koju smatra referentnom kao godinom prije korone i potresa koji su donijeli neke promjene. – Heinzelova, Zeleni val, Vukovarska...to su prometnice koje se 2019. nisu "crvenile" na karti kao što je sada slučaj, Zagreb "ima temperaturu" – rekao je Lovrić. Svoja rješenja za, nabrojao je, gužve i zastoje na prometnicama, nedostatni kapacitet javnog prometa, nedovršenu i neodržavanu prometnu infrastrukturu i kolizije prometnih podsustva, podijelio je na kratkoročna i dugoročna.

Tako, ako osvoji izbore, od prvog dana mandata planira otvoriti Vlašku, Masarykovu i Jarun za automobile, maknuti stupiće, omogućiti veću mobilnost taxi vozilima otvaranjem Draškovićeve, stajališta u Masarykovoj i slično, zabraniti bicikliranje u pješačkim zonama, vratiti tri prometne trake u Deželićevoj te ukinuti model blokovskog parkiranja i ojačati kapacitet javnog prijevoza.

– Morat ćemo servisirati javni promet – naglasio je. A da bi metropola bila "bez temperature", dugoročan plan mu je, naglasio je Lovrić, izgradnja metroa koji će imati tri linije: Sesvete - Podsused, Gračansko Dolje-Dugave i Zračna luka-Kvatrić. – Zračna luka - Kvatrić trasa je koju planiramo započeti i završiti u prvom mandatu, to će biti nadzemni metro, a ostali će biti podzemni i ti radovi će trajati, ne mogu biti gotovi u jednom ndatu, pa čak ni u dva – naglasio je Lovrić.

Osim toga, izgradit će, rekao je, dva mosta, Zapadni Jarunski i most Bundek, 12 garaža, od čega tri u centru i devet na obodima grada. Planira izgraditi i pet podvožnjaka, mrežu tramvajskih pruga i nove ceste. – Prije dolaska Tomaševića na vlast tramvaji nisu iskakali i nije se vozilo na trošnim gumama. Kada bi se to dogodilo to bi bila vijest, senzacija, a sada je svakodnevica, evo i jutros je na Ozaljskoj iskočio tramvaj – napomenuo je.