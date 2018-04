Humanitarna akcija Autonomne ženske kuće Zagreb na Cvjetnom trgu

Humanitarnu akciju "Žene za žene" kojoj je cilj prikupiti novčana sredstva za nastavak rada Autonomne ženske kuće Zagreb – sklonište i savjetovalište za zlostavljane žene i njihovu djecu održana je u subotu na Cvjetnom trgu u Zagrebu.

Neva Tolle iz Autonomne ženske kuće Zagreb izjavila je kako se radi o plemenitoj akciji u kojoj sudjeluju glumci iz Kazališta Komedija. "Prikupljena sredstva ćemo utrošiti za kupovinu novih kreveta i madraca, napomenula je dodavši kako su najizdašnija sredstva od grada, županije i države bila u doba kad je predsjednica Vlade Republike Hrvatske bila Jadranka Kosor.

Naglasila je kako je tada postojalo tropartitno financiranje u iznosu od 90 posto svih potrebnih godišnjih sredstva te dodala da to više nije slučaj otkada je Kosor otišla iz politike.

Sad smo, istaknula je, prepuštene javnim natječajima i pišemo mnoštvo aplikacija u nadi da ćemo dobiti sredstva. Smatra kako su sada njihova tri partnera inertni i uplaćuju neredovito, nedostatno te prekasno. Županija daje 9 posto od ukupnih potreba ovih 30 posto, ministarstvo daje 18 posto, a grad Zagreb je jedini koji je održao riječ, koju je gradonačelnik Bandić dao prije 8 godina.

Bandić nije smanjivao sredstva i dobivamo svaku godinu jednak iznos sredstava, rekla je dodavši kako je u međuvremenu sve poskupjelo. Sredstva nam stižu u kasnu jesen pa je doista tako neizvedivo voditi brigu o ljudima, ustvrdila je. Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić nakon susreta s Nevom Tolle pred štandom Autonomne kuće na Cvjetnom trgu poručio je onima koji se, kako je rekao, kao majmuni obračunavaju s damama da se obračunaju s njima u Bužanovoj.

Za sadašnji način financiranja Autonomne ženske kuće optužio je "regulativu na višoj razini", a Autonomnoj kući najavio pružanje jednokratne pomoći. Lana Jugo iz Međunarodnog Inner Wheel Club Zagreb Gradec istaknula je kako se radi o dobrotvornoj akciji kojoj je cilj prikupiti sredstva za Autonomnu kuću Zagreb kako bi ta kuća mogla nastaviti sa svojim radom.

To znači, napomenula je, biti nezavisna i pomagati ženama i njihovoj djeci koje su žrtve obiteljskoga nasilja. Akciju je organizirao Međunarodni Inner Wheel Club Zagreb Gradec, a partner akcije je Gradsko kazalište Komedija, koje će u okviru akcije, 4. svibnja izvesti pretpremijeru mjuzikla Alphonsine, autorsko djelo Veseljka Barešića, redatelja, dirigenta i scenografa. U akciji su sudjelovali ravnatelj kazališta Komedija Krešimir Batinić, predstavnici glumačkoga ansambla kazališta Komedija te druge osobe iz javnog života.

Sav prihod od prodanih ulaznica namijenjen je Autonomnoj ženskoj kući Zagreb, koja se bavi pružanjem pomoći i potpore ženama i njihovoj djeci već punih 28 godina.