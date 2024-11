Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika približava klasičnu glazbu djeci kroz besplatne koncerte

Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika (HDGU) ovog mjeseca organizira dva nova koncerta u sklopu ciklusa Glazbeni poučak Zagreb. Prvi koncert "Tako lako? Gitara" održat će se u srijedu 11.40 u Osnovnoj školi Izidora Kršnjavoga, dok će se glazbena priča "Šuma Striborova", u suradnji s Udrugom Mala opera održati u petak i u subotu u Maloj dvorani KD Vatroslava Lisinskog s početkom u 10 sati. Glazbeni poučak Zagreb je projekt HDGU-a za razvoj publike koji donosi besplatne koncerte u osnovne škole kako bi djeci približili ljepote klasične glazbe i hrvatsku glazbenu baštinu kroz edukativan i zabavan program.

Koncert "Tako lako? Gitara" osmišljen je kako bi djeca kroz interaktivnu glazbenu predstavu doživjela gitaru kao instrument te saznala više o njezinoj povijesti, vrstama i ulogama u glazbenim žanrovima. Koncert vodi jedan od najistaknutijih hrvatskih gitarista, Krešimir Bedek, uz pripovjedačicu Jelenu Knešaurek Carić, koja će djeci približiti povijest gitare i njezinu ulogu kroz stoljeća.

– S obzirom na to da je srećemo i po tulumima, na trgovima, u salonima i kafićima, u klubovima i koncertnim dvoranama, možemo pomisliti da je gitaru zapravo prilično lako svirati. No, je li to uistinu tako? I kada je gitara kakvu poznajemo danas postala popularna? Sve će to djeca moći doznati u priči o gitari – najavljuje Jelena Knešaurek Carić, voditeljica HDGU-a.

Glazbena priča "Šuma Striborova", ostvarenje Udruge Mala opera, temelji se na najpoznatijoj pripovijetki Ivane Brlić-Mažuranić i kombinira glazbu Ivana Josipa Skendera, pripovijedanje Lane Menige i ilustracije Danijela Srdareva. Djelomično inspiriran istoimenom operom, koncert donosi interaktivnu i multimedijalnu izvedbu koja djeci omogućuje da kroz glazbu dožive ovu slavnu priču.

Glazbeni poučak je edukativni projekt koji djeci omogućuje besplatne koncerte u osnovnim školama, te im pruža priliku za upoznavanje s glazbenim instrumentima, skladateljima i glazbenim žanrovima na zabavan i edukativan način. Ciklus koncerata namijenjen je djeci uzrasta od 7 do 14 godina, a svi programi, izuzev "Šume Striborove", izvode se u Osnovnoj školi Izidora Kršnjavoga, partneru projekta. Ovaj ciklus uključuje ukupno osam koncerata koji djecu podučavaju glazbenoj baštini i potiču ih na aktivno sudjelovanje u glazbenim aktivnostima.