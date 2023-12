Herman kazao da HDZ nikada nije glasao za centar u Resniku. Možemo!: 'To je bezočna laž'

Iz stranke Možemo! opovrgnuli su HDZ-ovog Mislava Hermana koji je jučer pred novinarima poručio kako HDZ nikada nije glasao za lokaciju izgradnje budućeg centra za gospodarenje otpadom u Resniku. Dok je Herman govorio jučer kako su iz ''Prostornog plana micali postrojenja u Resniku, Brezovicu i Podsusedu'' jer su ''osjetili bilo naroda'', Tomašević ga je jučer za vrijeme sjednice Gradske skupštine napao, govoreći mu da je to laž, a sve je objavljeno i na stranicama Možemo!

Inače, radi se o zasjedanju koje se održalo ovog utorka vezano uz donošenje proračuna Grada Zagreba 2024., kada je oporba u prvi plan stavila rješavanje problema otpada u gradu. Podsjetio je da je Tomašević kao "zeleni aktivist" došao na čelo Zagreba s jednim čvrstim obećanjem - a to je da će zatvoriti to odlagalište otpada, a sada, kaže Herman, možemo vidjeti da on zapravo ništa ne zna o onome za što se predstavio da zna sve, govorio je da je konzultant po toj temi u čak 40 država svijeta.

Ipak, iz stranke Možemo! smatraju drugačije, a zbog toga su objavili i dokumente u kojima stoji kako je i sam Herman glasovao za Plan gospodarenja otpadom grada Zagreba 2018.-2023., a prema kojem jasno piše kako će centar biti upravo u Resniku.

- To je bezočna laž. Sedam zastupnika HDZ-a, uključujući vas i ministra Filipovića, ste glasovali za plan gospodarenja otpadom u kojem jasno piše da će centar za gospodarenje otpadom biti u Resniku. Na 24 mjesta u planu gospodarenja otpadom za kojeg se glasovali 2018. piše da će biti Resnik. Kako vas nije sram? Jel to ta pomoć u rješavanju Jakuševca? Zašto niste zatvorili Jakuševac kada ste bili na vlasti pet godina? Kako vam nije neugodno na taj način lagati? - poručio je Tomašević pred gradskim vijećnicima, na što je po završetku dobio pljesak ostatka u dvorani.

