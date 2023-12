Žustra rasprava u Skupštini: 'Tomaševiću, pali ste pred premijerova koljena i zakmečali poput djeteta'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević prozvao je u utorak na aktualnom satu Gradske skupštine HDZ-ovca Mislava Hermana da "ili bezočno laže ili ne zna čitati" kada tvrdi da HDZ nije glasao za to da Centar za gospodarenje otpadom bude u Resniku.

HDZ-ov zastupnik Mislav Herman pitao je gradonačelnika koji je plan oko Jakuševca i što će napraviti da se smanji mogućnost da brdo ponovno eksplodira, "osim kukanja u zapomaganja HDZ-ovoj Vladi". "To je vaša zakonska odgovornost", poručio je Herman, optuživši gradonačelnika da je cijelu političku karijeru vezao za brdo Jakuševec i izgradio lažni imidž.

"Kada pričamo o lažnom imidžu, 'ajmo o vašim lažima. Rekli ste da HDZ nikad nije glasao da Centar za gospodarenje otpadom bude u Resniku, to je bezočna laž", odgovorio mu je Tomašević, dodavši da je za to glasalo sedam HDZ-ovih zastupnika, uključujući Hermana i aktualnog ministra koji odlučuje o zahvatu studije utjecaja na okoliš. "Za plan gospodarenja otpadom u kojem jasno piše da će CGO biti u Resniku. Ili ne znate čitati ili bezočno lažete", rekao je.

"Ne samo da je HDZ glasao već vi osobno, nevjerojatno mrtvi hladni kažete da niste glasali. Je li to ta pomoć", upitao je Tomašević, referirajući se na obećanja premijera Andreja Plenkovića da će Vlada dati doprinos u rješavanju te problematike.

Hermana je upitao zašto nisu zatvorili Jakuševec s obzirom na to da su bili pet godina na vlasti. "Vičete tamo gdje boli jer niste bili sposobni riješiti to pitanje", uzvratio mu je Herman i dalje tvrdeći da HDZ nikada nije za to glasao.

Na to je Tomašević upitao trebali li se dogoditi treći, četvrti, peti odron kako bi se to prestalo politizirati. Gradonačelnika je oko Jakuševca prozvao i nestranački zastupnik Trpimir Goluža, ustvrdivši kako se morala dogoditi strašna ljudska tragedija da bi postao svjestan da je nesposoban riješiti problem smeća.

"Tek tada ste kapitulirali, pali pred koljena premijera Plenkovića i zakmečali poput malog djeteta", kazao je Goluža, upitavši gradonačelnika zašto se iživljava nad šefom Čistoće i ne prihvaća njegovu ostavku.

"Zastupnik Goluža želi biti gradonačelnik, ali nije siguran može li imati podršku Mosta. Upravo je Most kleknuo dvaput pred HDZ i išao s njima u koaliciju", poručio mu je Tomašević koji kaže da ne traži pomoć, već odgovore.

"Dajte odgovor je li vam OK Resnik ili imate neku drugi lokaciju - nama je. A vi kalkulirajte i skupljajte jeftine političke bodove, pa nećete biti niti kandidat za gradonačelnika", dodao je.

