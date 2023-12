Gužva, hladnoća ni kiša nisu stale na put spektakularnom prvom vikendu omiljene manifestacije

Pjevalo se i plesalo, u dugačkim redovima čekalo se na ugostiteljskim kućicama, okidali su se selfiji, a zagrebačke ulice preplavili su brojni sugrađani, ali i turisti koji su u metropolu pristigli kako bi uživali u prvim danima Adventa. Gužve, hladnoća ni kiša nisu smetale brojnim posjetiteljima koji su jedva dočekali početak još jednog izdanja ove višestruko nagrađivane manifestacije, a čaroliju prvog adventskog vikenda upotpunile su i snježne pahulje.

Otvorenje se ne propušta

Tulumarilo se tako, između ostalog, na Jelačić-placu gdje se smjestio "Baš Naš", uz nostalgične zvuke hitova 80-ih čagalo se na Europskom trgu, a podno kipa kralja Tomislava već su se prve večeri stvarali nepregledno dugi redovi. Nestrpljivi posjetitelji, naime, jedva su dočekali da se otvori mnogima omiljena adventska atrakcija, Ledeni park, kako bi stali na klizaljke i među prvima testirali led, a vrijeme su kratili guštajući u kobasicama i kuhanom vinu.

Uz klizalište se, naime, smjestilo i deset ugostiteljskih kućica s bogatom gastronomskom ponudom, a jedna od njih je i "Ledena" u kojoj ćete hot-dog s hrenovkom platiti tek tri eura. Zasladiti se ondje možete, primjerice, germknedlama s nadjevom od Lino lade, vanilije, Nutelle ili pistacija, stoje šest eura, a isto toliko izdvojit ćete za Jelly kobasu, odnosno domaću slavonsku kobasicu u pecivu s dodatkom wasabi majoneze, kupusa u vrhnju, čvaraka i kiselog zelja.

– Grad je prekrasno okićen, lampice uvijek stvore neku posebnu čaroliju, atmosfera je odlična. Tek je prvi vikend, a već se stvaraju velike gužve, ali ne smeta nam ništa. Počastile smo se kuhanim vinom, kasnije ćemo, naravno, i kobasicama, ali prije toga idemo na našu najdražu lokaciju, a to je klizalište u Ledenom parku – kaže nam Zagrepčanka Anja koju smo zatekli na Zrinjevcu kako s društvom čaga na neke od najpoznatijih božićnih hitova.

Nikada još, kaže, nije propustila otvorenje Adventa jer svake godine jedva dočeka da zagrebačke ulice odjenu blagdansko ruho. Idućih dana, dodaje, planira i u obilazak ostalih popularnih lokacija, a do 7. siječnja, do kada traje Advent u metropoli, još će nekoliko puta svratiti i do Ledenog parka.

Mirisi kobasica, kuhanog vina, fritula i ostalih specijaliteta zagrebačke su ulice, podsjetimo, preplavili još sredinom prošlog tjedna kada su se u sklopu "zagrijavanja" otvorile adventske kućice na brojnim lokacijama što je ugostiteljima, svjedoče, uvelike pomoglo kako bi već prvog vikenda spremni dočekali posjetitelje.

– Prvi put se predstavljamo na Adventu i ovih par dana "zagrijavanja" super nam je došlo. Stigli smo se uhodati i naoružati dobrom energijom i spremni dočekati posjetitelje. Sve je tek počelo, a već nam se periodično stvaraju gužve, zadovoljni smo za sada i nadamo se da će tako ostati i do kraja – govore nam Marina, Srećko, Marcella i Pero, vesela ekipa s kućice "K Žnidaršiću" koja se smjestila u Masarykovoj, i to u društvo "Matoša i mačaka". Spremaju ondje tradicionalne specijalitete kao što su langoš i gulaš u kruhu, a posjetiteljima preporučuju da kušaju i njihov "Bunc burger" s kiselim zeljem koji stoji sedam eura.

Gastronomske delicije

Hladnoća i snijeg nisu omeli ni sestre Anu i Saru da se već prvog adventskog vikenda počaste specijalitetima koji se nude u gastronomskoj oazi zvanoj "Fuliranje", a koje smo zatekli ispred kućice "Institut za kobasice" gdje se ova već tradicionalna adventska delicija sprema prema receptu chefa Mate Jankovića.

Teleću hrenovku u pecivu s dodatkom cikle, rikole i prženog luka ondje ćete platiti 6,50 eura, a za istu cijenu možete se počastiti kranjskom kobasicom sa sirom u kombinaciji s umakom od senfa i meda, coleslaw salate, salse od mladog luka i kukuruza te prženog luka.

