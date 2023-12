Mogao bi premašiti lanjske brojke: Za kobasicu i fritule osam eura, a kreveti se bukiraju od ljeta

Okićen je bor na glavnom gradskom trgu, adventski vijenac krasi Manduševac, kućice s bogatom gastroponudom mame posjetitelje, a krošnje zagrebačkih stabala zasule su na stotine tisuća lampica. Sve je spremno za još jedno izdanje Adventa, koji se sutra i službeno otvara.

Čaša kuhanog vina od 3,20

Početak će u 16.30 sati označiti paljenje prve adventske svijeće na Manduševcu, a zatim i otvaranje mnogima omiljene sezonske atrakcije, Ledenog parka, koji se i ove godine smjestio podno kipa kralja Tomislava. Ledom će u 18.30 sati zaplesati Zagrebačke pahuljice i izvesti reviju nazvanu "Moj Zagreb, tak imam te rad", a pridružit će im se i dobro znani, ali i neočekivani simboli metropole, poput tramvaja, starinskih fićeka, šestinskih kišobrana i gradskih golubova, i to uz zvuke hitova Prljavog kazališta i Parnog valjka te nostalgičnih šlagera Arsena Dedića, Drage Diklića, Ive Robića i Jadranka Črnka.

Otvaranje će uveličati i posebni gosti, višestruko nagrađivani talijanski klizački par Anna Valesi i Manuel Piazza, koji će izvesti točku "Stranci u noći". Raskošne kostime i scenografiju i ove godine potpisuju Dženisa Pecotić i Tihana Cizelj, koreografkinja je Sandra Pavičić, glazbeni urednik Gordan Dragić, a redateljica programa Anja Maksić Japundžić. Spektakl na Tomislavcu bit će popraćen i paljenjem lampica, ulaz je slobodan za sve posjetitelje, a u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, ističu organizatori, program se odgađa te će se održati u nedjelju u isto vrijeme.

Na stotine tisuća lampica sutra u 19.45 sati osvijetlit će i krošnje stabala na Zrinjevcu. A ondje se pod nazivom "Slatki Zrinjevac" smjestilo desetak kućica s rukotvorinama domaćih obrtnika te isto toliko onih na kojima svoje specijalitete spremaju neki od slavnih chefova poput Melkiora Bašića, Marija Mihelja i Marina Medaka. Za fritule spravljene prema Bašićevu receptu izdvojit ćete 5,90 eura, no na nekim se mjestima zasigurno najpopularnija adventska slastica može pronaći i po četiri, a ove su sezone i cijene sveprisutnih kobasica nešto više.

Tako klasični hot-dog u većini slučajeva stoji 3,80 eura, za onaj s debrecinkom platit ćete 20 centi više, a u domaćim kobasicama možete guštati izdvojite li sedam eura. Cijena kuhanog vina kreće se pak od 3,20 do 3,80, a u doista bogatoj ugostiteljskoj ponudi, osim na Zrinjevcu, možete uživati i na "Baš Naš" adventu na Jelačić-placu, na Europskome trgu, u Masarykovoj gdje su se smjestili "Matoš i mačke" te u gastronomskoj oazi "Fuliranja", kao i na terasi Oleander hotela Esplanade, gdje se smjestio "Fooling around".

Zagrebačke ulice već se pune i domaćim i stranim gostima. Slobodnih kreveta, kaže nam predstavnica zagrebačkog ogranka Hrvatske udruge obiteljskog smještaja Miljenka Jurčenko, još ima, ali i oni će se popuniti za koji dan. Dok se strani gosti, dodaje, većinom smještaju u hotele i hostele, u njezinim apartmanima u blizini autobusnog kolodvora najčešće noće domaći, oni koji pristižu iz Dalmacije, ali i dijaspore. Neki su svoje mjesto rezervirali još ljetos, ali ima i turista koji, u nadi da će naići na niže cijene, čekaju posljednji trenutak.

– Postoje dvije skupine gostiju. Ziheraši koji gotovo svake godine posjećuju Advent i već na ljeto znaju da će se vratiti pa odmah rezerviraju, a ima i onih koji se za posjet odluče spontano. Najčešće se rezerviraju dva noćenja, od petka do nedjelje, dok je većina smještaja u preostalom dijelu tjedna poluprazna. Cijene tijekom vikenda određuje tržište, termini koji su najtraženiji su, dakako, i najskuplji, no važna je i lokacija, odnosno, što ste bliže centru, skuplje ćete proći – ističe Miljenka Jurčenko, koja noćenje u svom D&G apartmanu od petka do nedjelje naplaćuje od 60 do 65 eura, a od ponedjeljka do četvrtka 40.

Vikendima popunjeno 95 posto

Ista pravila, kaže, vrijede i za zagrebačke ho(s)tele pa smo na platformi Booking.com provjerili i kako se u njima kreću cijene noćenja. U hostelima tijekom adventskih vikenda stoje od 126 do 350 eura, noćenje u hotelu Capital u Jurišićevoj, primjerice, nudi se za 655, a u Sheratonu za 1096 eura.

– Prema informacijama s terena, odnosno od zagrebačkih pružatelja smještajnih usluga, popunjenost tijekom prosinca bit će veća za oko 10 posto, kako u hotelima tako i u ostalim vrstama kapaciteta. Dodatno, provjerom stranice Booking.com može se vidjeti da je vikendima već sada nedostupno više od 95 posto kapaciteta u Zagrebu. Lani je u prosincu zabilježeno 213.000 noćenja, a ove godine očekujemo da ćemo sigurno premašiti tu brojku. Uz domaće goste, posjetitelji Adventa najvećim dijelom dolaze iz susjednih zemalja, BiH, Slovenije, Njemačke, Italije, Srbije, Austrije, a među deset najčešćih prošle godine bili su i gosti iz SAD-a te Velike Britanije – kazala je direktorica gradske Turističke zajednice Martina Bienenfeld.