UŽIVO Unatoč kiši koja lijeva, otvara se Advent u Zagrebu: 'Ovdje pada, ali neka pada'

Danas se i službeno otvara

Najveći vodič kroz zagrebački Advent: Gdje na buncek, morski hot-dog, bakine fritule ili "Vlak u snijegu"

"Baš Naš" je na Jelačić-placu, EU Advent na Europskom trgu, "Matoš i mačke" smjestili se u Masarykovu, Ledeni park vratio se na Tomislavac, a tu su i "Slatki Zrinjevac", slavno "Fuliranje" i Fooling around kod Esplanade, no do 7. siječnja očekuju vas i brojne izložbe, koncerti, radionice...