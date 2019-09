Građani ljutiti: Gdje je bus? Ne vozi zbog štandova na trgu

S vrećicama punim voća i povrća deseci ljudi na povratku s Dolca stoje na Trgu bana Jelačića i čekaju autobus za Gornji grad. Prvo deset minuta pa dvadeset, a onda konačno shvaćaju da bus neće ni doći pa polako polaze pješice uzbrdo po Radićevoj, Tkalčićevoj ili Opatovini. To se, kažu stanovnici Gornjeg grada, događa svaki put kad se na glavnom trgu odvija kakav sajam ili koncert, a ponekad i bez nekog očitog razloga.

Kažu: Koristite uspinjaču

– Autobusna linija 150 od Tuškanca do Trga bana Josipa Jelačića povremeno prometuje skraćenom dionicom do Ilirskog trga zbog nemogućnosti okretanja na glavnom – poručuju iz ZET-a, a njihov glasnogovornik Domagoj Zeba objašnjava da autobusu pri manevriranju smetaju šatori i štandovi postavljeni preblizu stajalištu. Postoje i druge prepreke zbog kojih se ne može sigurno okrenuti, poput velikih gužvi.

– Radimo to iz sigurnosnih razloga, i to samo povremeno ako procijenimo da moramo. Svjesni smo da to smeta našim građanima koji bez busa moraju hodati uzbrdo po Radićevoj, a predlažemo korištenje uspinjače kao alternativu – kaže Zeba.

Građane, međutim, taj odgovor ne zadovoljava s obzirom na to da je ova linija uvedena upravo da pomogne onima kojima svakodnevno penjanje na Gornji grad predstavlja problem.

– Većina ljudi koji koriste ovu liniju osobe su treće životne dobi koje nemaju više snage u nogama da dođu do kuće. Svako jutro u tom je autobusu toliko ljudi da jedva stane kutija šibica, što govori da im je ovaj prijevoz zaista potreban – objašnjava Roman Lalić, vijećnik Mjesnog odbora Gornji grad koji živi u Radićevoj ulici.

Preblizu terminalu

Mjesni je odbor, kaže, pokušao u nekoliko navrata urgirati da se štandovi za održavanja sajmova i festivala ne postavljaju toliko blizu terminala autobusa.

– Međutim, nikad nam ništa nisu odgovorili, problem je i dalje aktualan, a moji susjedi su ljutiti – ističe Lalić.

Linija 150, podsjetimo, prvotno je spajala Tuškanac i Gornji grad, a prema glavnom zagrebačkom trgu na inicijativu je građana produljena 2013. godine.

